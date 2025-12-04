यूपी में इन खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम योगी ने कर दी बड़ी घोषणा

संक्षेप: सीएम योगी ने कहा, हर कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज और जिला मुख्यालय पर स्टेडियम बनेगा। सरकार ने हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने का भी लक्ष्य तय किया है। गांव-गांव खेल मैदान और ओपन जिम विकसित किए जा रहे हैं।

महंत अवेद्यनाथ अखिल भारतीय प्राइजमनी कबड्डी के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा कर दी। सीएम योगी ने कहा, हर कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज और जिला मुख्यालय पर स्टेडियम बनेगा। सरकार ने हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने का भी लक्ष्य तय किया है। गांव-गांव खेल मैदान और ओपन जिम विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बड़े आयोजनों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

योगी, गुरुवार को ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ सप्तम अखिल भारतीय प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रतियोगिता में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। यूपी और पूर्वोत्तर रेलवे की टीमों के बीच हुआ फाइनल मुकाबला मुख्यमंत्री ने देखा और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने विजेता यूपी की टीम को बधाई देते हुए कहा कि मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश में तेजी से खेल प्रतियोगिताएं बढ़ी हैं और खेल संस्कृति मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि 2030 का राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद में होगा, जिससे युवा खिलाड़ियों को नए अवसर मिलेंगे।