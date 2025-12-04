Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPlayers who win medals major events will get government jobs CM Yogi made big announcement
यूपी में इन खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम योगी ने कर दी बड़ी घोषणा

यूपी में इन खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम योगी ने कर दी बड़ी घोषणा

संक्षेप:

सीएम योगी ने कहा, हर कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज और जिला मुख्यालय पर स्टेडियम बनेगा। सरकार ने हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने का भी लक्ष्य तय किया है। गांव-गांव खेल मैदान और ओपन जिम विकसित किए जा रहे हैं। 

Dec 04, 2025 06:45 pm ISTDinesh Rathour गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

महंत अवेद्यनाथ अखिल भारतीय प्राइजमनी कबड्डी के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा कर दी। सीएम योगी ने कहा, हर कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज और जिला मुख्यालय पर स्टेडियम बनेगा। सरकार ने हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने का भी लक्ष्य तय किया है। गांव-गांव खेल मैदान और ओपन जिम विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बड़े आयोजनों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

योगी, गुरुवार को ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ सप्तम अखिल भारतीय प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रतियोगिता में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। यूपी और पूर्वोत्तर रेलवे की टीमों के बीच हुआ फाइनल मुकाबला मुख्यमंत्री ने देखा और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने विजेता यूपी की टीम को बधाई देते हुए कहा कि मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश में तेजी से खेल प्रतियोगिताएं बढ़ी हैं और खेल संस्कृति मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि 2030 का राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद में होगा, जिससे युवा खिलाड़ियों को नए अवसर मिलेंगे।

नायब तहसीलदार से डिप्टी एसपी तक के पद दे रहे

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बड़े कदम उठा रही है। वर्तमान में खिलाड़ियों को नायब तहसीलदार से लेकर डिप्टी एसपी तक के पद पर नौकरी दी जा रही है। खिलाड़ी प्रतियोगिता में जाता है तो उसे सेवा अवधि का हिस्सा माना जाएगा। अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। योगी ने कहा कि ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप व अन्य अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को सरकार ने सम्मानजनक पुरस्कार राशि दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपील की है कि वे किसी न किसी खेल से अवश्य जुड़ें। खेलोगे तो खिलोगे, अपने लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Gorakhpur News CM Yogi Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |