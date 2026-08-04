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रोडवेज बसों में इन महिलाओं को फ्री यात्रा करवाने की तैयारी, अनुपूरक बजट में 100 करोड़ का इंतजाम

By Dinesh Rathour
लखनऊ, विशेष संवाददाता
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योगी सरकार यूपी की बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में हैं। योगी सरकार ने 60 साल से ऊपर की महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कराने की सोच रही है। इसके लिए मंगलवार को विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में सरकार ने 100 करोड़ का इंतजाम भी किया है। 

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सीएम योगी

UP Vidhansabha: यूपी में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं अब रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। अनुपूरक बजट में सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसका वादा किया था। महिला कल्याण विभाग को सरकार ने अनुपूरक में 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मिला 110 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस रकम का इस्तेमाल पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समयबद्ध सहायता व संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए होगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

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खादी, हथकरघा और टेक्सटाइल के लिए 140 करोड़

अनुपूरक बजट में पारंपरिक उद्योगों, हथकरघा, खादी एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि से टेक्सटाइल पार्कों के विकास, हथकरघा एवं बुनकर प्रोत्साहन योजनाओं के विस्तार, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पूंजीगत निर्माण कार्यों तथा औद्योगिक आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। स्वीकृत राशि में 12,500 लाख रुपये यानि 125 करोड़ रुपये पूंजीगत मद तथा 1,502.79 लाख रुपये यानि 15.0279 करोड़ रुपये राजस्व मद के तहत प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के बुनकरों, कारीगरों, उद्यमियों और पारंपरिक उद्योगों से जुड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अनुपूरक बजट में स्वीकृत यह धनराशि प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, आधुनिक सुविधाओं का विकास होगा और बुनकरों एवं खादी कारीगरों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

बजट में इन नई योजनाओं की घोषणा

60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं रोडवेज की बसों में कर सकेंगी निशुल्क यात्रा
भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना होगी
कानपुर में आयुष के क्लीनिकल परीक्षण का केंद्र स्थापित होगा
शिक्षकों के सामूहिक बीमा के लिए काटी गई प्रीमियम की राशि वापस होगी
आगरा, बस्ती, गोंडा, मेरठ और मिर्जापुर में नए एकीकृत राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय की स्थापना
डॉ. बीआर अंबेडकर मूर्ति योजना
गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र तक विन्ध्य एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा
मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तार होगा
विन्ध्य एक्सप्रेस-वे पर सोनभद्र जिले से शुरू होकर चंदौली, गाजीपुर होते हुए लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण
बहजोई और वाराणसी में नए समेकित कलेक्ट्रेट भवन
सभी ग्राम सचिवालयों में बनेंगे आधार सेवा केंद्र
बुनकरों के लिए सामूहिक बीमा योजना
बाराबंकी में बाबू केडी सिंह के पैतृक आवास को संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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