अद्भुत खगोलीय घटना देखने का मौका, 28 फरवरी की शाम आसमान में सजेगी छह ग्रहों की 'प्लैनेट परेड'

28 फरवरी 2026 की शाम को आसमान में दुर्लभ 'प्लैनेट परेड' दिखेगी, जिसमें शुक्र, बुध, शनि, नेपच्यून, यूरेनस और गुरु एक कतार में होंगे। इनमें से चार ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। बीएचयू के वैज्ञानिक और खगोल प्रेमी इस अद्भुत घटना को लेकर उत्साहित हैं।

खगोल विज्ञान के प्रेमियों और आसमान में दिलचस्पी रखने वालों के लिए साल 2026 का दूसरा महीना एक अविस्मरणीय सौगात लेकर आ रहा है। आगामी 28 फरवरी, शनिवार की शाम को ब्रह्मांड में एक अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत दृश्य दिखाई देगा, जिसे वैज्ञानिक शब्दावली में 'प्लैनेट परेड' (Planet Parade) कहा जाता है। इस दिन सूर्यास्त के ठीक बाद सौरमंडल के छह प्रमुख ग्रह एक सीधी कतार में नजर आएंगे। यह घटना पिछले कई वर्षों की तुलना में इस बार अधिक स्पष्ट और भव्य होने वाली है।

भारत समेत दुनिया भर में दिखेगा नजारा बनारस के युवा खगोल विज्ञानी वेदांत पांडेय के अनुसार, इस खगोलीय परेड को भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से देखा जा सकेगा। खास बात यह है कि इस परेड में शामिल छह ग्रहों में से चार ग्रहों— शुक्र, गुरु (बृहस्पति), शनि और बुध को लोग बिना किसी विशेष उपकरण या दूरबीन के, सीधे अपनी नंगी आंखों से देख सकेंगे। हालांकि, कतार के अन्य दो ग्रहों— नेपच्यून और यूरेनस को स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक छोटी दूरबीन या टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी। बीएचयू के भौतिकी विभाग के छात्र और वैज्ञानिक इस घटना के अध्ययन और अवलोकन के लिए विशेष तैयारियां कर रहे हैं।

क्यों होती है 'प्लैनेट परेड'? बीएचयू स्थित आईयूका (IUCAA) के डॉ. राज प्रिंस ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक ग्रह अपनी-अपनी निश्चित कक्षा (Orbit) में सूर्य की परिक्रमा करता है। भ्रमण के दौरान समय-समय पर ऐसी स्थिति बनती है जब ये ग्रह पृथ्वी से देखने पर आसमान के एक छोटे से हिस्से में एक सीधी रेखा या कतार में स्थित दिखाई देते हैं। इसी दुर्लभ संयोग को 'प्लैनेट परेड' कहा जाता है। वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब एक साथ छह ग्रह इस प्रकार एक कतार में सजने जा रहे हैं।

चंद्रमा भी बनेगा इस परेड का साक्षी 28 फरवरी की शाम को होने वाली इस परेड की शुरुआत पश्चिमी क्षितिज (Western Horizon) से होगी। सूर्यास्त के बाद सबसे पहले शुक्र और बुध ग्रह अपनी चमक बिखेरेंगे। उनके ठीक ऊपर शनि और नेप्च्यून की स्थिति होगी, जबकि इनके ऊपर यूरेनस दिखाई देगा। पूरी परेड में सबसे ऊंचा और चमकदार स्थान गुरु (बृहस्पति) का होगा। रोमांचक बात यह है कि इस बार पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा भी गुरु के अत्यंत निकट मौजूद रहेगा, जिससे यह दृश्य और भी अलौकिक प्रतीत होगा।