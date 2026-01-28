विमान हादसे में अजीत पवार के साथ यूपी की पिंकी माली की भी मौत, पिछले साल हुई थी शादी

संक्षेप: महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में यूपी के जौनपुरी की पिंकी माली की भी मौत हो गई है। बुधवार सुबह हुए हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के साथ कुल पांच लोगों की जान गई है। पिंकी विमान में बतौर फ्लाईट अटेंडेंट तैनात थीं।

महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार की सुबह एक भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार सहित पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में जान गंवाने वालों में यूपी के जौनपुर जिले की बेटी पिंकी माली भी शामिल हैं, जो उस विमान में बतौर फ्लाईट अटेंडेंट (क्रू मेंबर) तैनात थीं।

यह हादसा बुधवार की सुबह करीब नौ बजे उस समय हुआ जब विमान बारामती में लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से विमान अपना संतुलन खो बैठा और क्रैश हो गया। जमीन पर गिरते समय टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान में तुरंत भीषण आग लग गई। बचाव दल के पहुंचने से पहले ही विमान में सवार पांचों लोगों की सांसें थम चुकी थीं। हादसे में महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता अजीत पवार के निधन की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया है।

जौनपुर के भैंसा गांव में पसरा मातम मरने वालों में शामिल फ्लाईट अटेंडेंट पिंकी माली उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की केराकत तहसील के अंतर्गत आने वाले भैंसा गांव की रहने वाली थीं। पिंकी के पिता शिव कुमार माली कुल चार भाई हैं और उनका पूरा परिवार लंबे समय से मुंबई में ही निवास कर रहा है। जैसे ही विमान हादसे और उसमें पिंकी की मौत की खबर जौनपुर स्थित उनके पैतृक गांव पहुंची, वहां मातम पसर गया।

भैंसा गांव में रहने वाले पिंकी के चचेरे भाई शीतला प्रसाद माली ने अत्यंत दुख के साथ इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि परिवार को सुबह ही इस अनहोनी की जानकारी मिली थी। गांव के लोग पिंकी को एक होनहार और संघर्षशील बेटी के रूप में याद कर रहे हैं, जिसने अपनी मेहनत के दम पर एविएशन सेक्टर में अपनी जगह बनाई थी।

पिछले साल ही रचाई थी शादी पिंकी की मौत की खबर ने इसलिए भी सबको ज्यादा भावुक कर दिया है क्योंकि उनकी शादी को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था। पिछले साल ही पिंकी की शादी हुई थी और उनके जीवन में खुशियों ने अभी दस्तक ही दी थी। कुदरत के इस क्रूर फैसले ने एक हंसते-खेलते परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया।