Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखनऊ में 4 चौराहों की रीमॉडलिंग की योजना तैयार, होने जा रहा कायाकल्प, यातायात बेहतर होगा

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यूपी की राजधानी लखनऊ में 4 महत्वपूर्ण चौराहों की रीमॉडलिंग की योजना तैयार है। चौराहों का सौंदर्यीकरण, मार्ग चौड़ीकरण, प्रोफाइल करेक्शन, रोटरी विकास और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

लखनऊ में 4 चौराहों की रीमॉडलिंग की योजना तैयार, होने जा रहा कायाकल्प, यातायात बेहतर होगा

यूपी के लखनऊ में शहर के चौराहों को आधुनिक स्वरूप देने और यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए नगर निगम ने चार महत्वपूर्ण चौराहों के सुंदरीकरण और रीमॉडलिंग की योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत चौराहों को संवारा जाएगा। इसमें चौराहों का सौंदर्यीकरण, मार्ग चौड़ीकरण, प्रोफाइल करेक्शन, रोटरी विकास और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे यातायात बेहतर होगा।

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार शहर के ऐसे चौराहों का चयन किया गया है जहां यातायात का दबाव अधिक रहता है और ट्रैफिक प्रबंधन की दृष्टि से सुधार आवश्यक माना गया है। पहले चरण में ऐसे चार चौराहों का चयन किया गया है।

इन चौराहों का होगा विकास

योजना के अंतर्गत गोल मार्केट चौराहा, कठौता चौराहा, नेशनल पीजी कॉलेज चौराहा और पासी किला चौराहा को शामिल किया गया है। इन सभी स्थानों पर सुधार, सौंदर्यीकरण और रीमॉडलिंग कार्य कराए जाएंगे। परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और पहली किस्त की धनराशि भी जारी कर दी गई है।

यातायात होगा सुगम

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि चयनित चौराहे शहर के प्रमुख यातायात केंद्र हैं। यहां अक्सर जाम की स्थिति बनती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रीमॉडलिंग के बाद यातायात का प्रवाह बेहतर होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और वाहन चालकों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही चौराहों का स्वरूप भी आकर्षक बनाया जाएगा। परियोजना के लिए ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्यदायी संस्था का चयन किया जा रहा है। संबंधित कार्यों के लिए यातायात विभाग और लोक निर्माण विभाग से आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं। चयनित संस्था ने कार्यस्थलों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर निर्माण किया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि इन चौराहों के विकास से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि यातायात प्रबंधन में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में विस्फोट से पटाखा फैक्ट्री जमींदोज, 200 मी. तक गिरे मलबे, महिला की मौत
ये भी पढ़ें:नकहा जंगल-डालीगंज पैसेंजर ट्रेन अब लखनऊ ऐशबाग से गोरखपुर तक चलेगी,

वृंदावन में 300 ई बस के लिए हाईटेक डिपो बनाने की तैयारी तेज

वहीं लखनऊ में वृंदावन स्थित पी फोर पार्किंग में 300 नई इलेक्ट्रिक सिटी बसों के लिए पीपीपी मॉडल पर डिपो बनेगा। इसके लिए नगर नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुरूआत में टेक्निकल बिड खुलने पर पांच लोगों ने दावेदारी की थी। प्रापत्रों की जांच में एक कंपनी का टेंडर निरस्त करते हुए चार कंपनियों की दावेदारी सामने आई है। अधिकारियों ने दावा किया है कि इसी माह में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।बता दें कि यूपी के 18 शहरों में 1725 बसों की खरीद प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई हैं। जहां ई बसों को तीन श्रेणियों में बांटकर खरीद प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इनमें 300 बसें लखनऊ को मिली हैं। इनमें 100 बसें नौ मीटर लंबी होगी। 50 बसें 12 मीटर लंबी और 150 बसें 12 मीटर से ज्यादा लंबी होगी। इन बसों का संचालन क्षेत्रीय स्थिति और सड़क की चौड़ाई को देखते हुए संचालित करने की तैयारी है। ताकि हर तबके को सिटी बसों की सुविधा मिल सके।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।