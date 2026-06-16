लखनऊ में 4 चौराहों की रीमॉडलिंग की योजना तैयार, होने जा रहा कायाकल्प, यातायात बेहतर होगा

यूपी की राजधानी लखनऊ में 4 महत्वपूर्ण चौराहों की रीमॉडलिंग की योजना तैयार है। चौराहों का सौंदर्यीकरण, मार्ग चौड़ीकरण, प्रोफाइल करेक्शन, रोटरी विकास और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

यूपी के लखनऊ में शहर के चौराहों को आधुनिक स्वरूप देने और यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए नगर निगम ने चार महत्वपूर्ण चौराहों के सुंदरीकरण और रीमॉडलिंग की योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत चौराहों को संवारा जाएगा। इसमें चौराहों का सौंदर्यीकरण, मार्ग चौड़ीकरण, प्रोफाइल करेक्शन, रोटरी विकास और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे यातायात बेहतर होगा।

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार शहर के ऐसे चौराहों का चयन किया गया है जहां यातायात का दबाव अधिक रहता है और ट्रैफिक प्रबंधन की दृष्टि से सुधार आवश्यक माना गया है। पहले चरण में ऐसे चार चौराहों का चयन किया गया है।

इन चौराहों का होगा विकास योजना के अंतर्गत गोल मार्केट चौराहा, कठौता चौराहा, नेशनल पीजी कॉलेज चौराहा और पासी किला चौराहा को शामिल किया गया है। इन सभी स्थानों पर सुधार, सौंदर्यीकरण और रीमॉडलिंग कार्य कराए जाएंगे। परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और पहली किस्त की धनराशि भी जारी कर दी गई है।

यातायात होगा सुगम नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि चयनित चौराहे शहर के प्रमुख यातायात केंद्र हैं। यहां अक्सर जाम की स्थिति बनती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रीमॉडलिंग के बाद यातायात का प्रवाह बेहतर होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और वाहन चालकों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही चौराहों का स्वरूप भी आकर्षक बनाया जाएगा। परियोजना के लिए ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्यदायी संस्था का चयन किया जा रहा है। संबंधित कार्यों के लिए यातायात विभाग और लोक निर्माण विभाग से आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं। चयनित संस्था ने कार्यस्थलों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर निर्माण किया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि इन चौराहों के विकास से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि यातायात प्रबंधन में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।