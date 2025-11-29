एसआईआर में BLO के साथ सादी वर्दी में रहेगी पुलिस, पिकेट-क्यूआरटी को भी किया गया अलर्ट; जानें वजह

संक्षेप: जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन की हेल्पलाइन पर शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में शिकायतें आईं। एक मतदाता ने कॉल कर पूछा कि गणना प्रपत्र में क्या भरना है। यदि उनका या उनके पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो कौन सा कालम भरना होगा। इस पर उनको बताया गया कि सिर्फ अपना विवरण भरें।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के नगराम में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर रहे बीएलओ पर हमले की घटना से प्रशासन-पुलिस के अधिकारी स्तब्ध हैं। अब प्रशासन की ओर से पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बीएलओ के साथ सुरक्षा कर्मियों को भेजें। एसडीएम मोहनलालगंज पवन पटेल ने पुलिस को निर्देश दिया है कि एसआईआर के लिए जाने वाली बीएलओ के साथ महिला पुलिस सादी वर्दी में रहे। साथ ही आसपास की पिकेट और क्यूआरटी टीम भी सतर्क रहे ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। वहीं, सूत्रों के अनुसार इसी निर्देश को पूरे शहर में लागू किया जा सकता है। गुरुवार को नगराम के सलेमपुर अचाका गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में एसआईआर फॉर्म भरने पर हंगामा खड़ा हो गया। बीएलओ अंजना उर्फ सोनी से ग्रामीण बहस करने लगे। प्रधानाध्यापक भाष्कर चंद्र मिश्रा और शिक्षिका नीलम मिश्रा ने बीच बचाव के लिए आगे आए तो उनके साथ मारपीट की।

अफवाह और गुमराह करने वालों पर नजर एसआईआर के संबंध में अफवाह फैलाने या गुमराह करने वाले बच नहीं पाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वाट्सअप और सोशल मीडिया पर एसआईआर के संबंध में हो रही पोस्ट पर भी नजर रखी जा रही है।

गणन प्रपत्र फॉर्म में क्या भरना हैं यह तो बताएं? जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन की हेल्पलाइन पर शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में शिकायतें आईं। एक मतदाता ने ठाकुरगंज से कॉल कर पूछा कि गणना प्रपत्र में क्या भरना है। यदि उनका या उनके पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो कौन सा कालम भरना होगा। इस पर उनको बताया गया कि सिर्फ अपना विवरण भरें। इसी तरह एक कॉल अलीगंज से आई। पूछा कि पुरानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या दस्तावेज लगाने होंगे। बताया गया कि प्रपत्र भरने के बाद हस्ताक्षर कर बीएलओ को सौंपना है।