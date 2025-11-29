Hindustan Hindi News
एसआईआर में BLO के साथ सादी वर्दी में रहेगी पुलिस, पिकेट-क्यूआरटी को भी किया गया अलर्ट; जानें वजह

संक्षेप:

Sat, 29 Nov 2025 07:22 AMAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के नगराम में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर रहे बीएलओ पर हमले की घटना से प्रशासन-पुलिस के अधिकारी स्तब्ध हैं। अब प्रशासन की ओर से पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बीएलओ के साथ सुरक्षा कर्मियों को भेजें। एसडीएम मोहनलालगंज पवन पटेल ने पुलिस को निर्देश दिया है कि एसआईआर के लिए जाने वाली बीएलओ के साथ महिला पुलिस सादी वर्दी में रहे। साथ ही आसपास की पिकेट और क्यूआरटी टीम भी सतर्क रहे ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। वहीं, सूत्रों के अनुसार इसी निर्देश को पूरे शहर में लागू किया जा सकता है। गुरुवार को नगराम के सलेमपुर अचाका गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में एसआईआर फॉर्म भरने पर हंगामा खड़ा हो गया। बीएलओ अंजना उर्फ सोनी से ग्रामीण बहस करने लगे। प्रधानाध्यापक भाष्कर चंद्र मिश्रा और शिक्षिका नीलम मिश्रा ने बीच बचाव के लिए आगे आए तो उनके साथ मारपीट की।

अफवाह और गुमराह करने वालों पर नजर

एसआईआर के संबंध में अफवाह फैलाने या गुमराह करने वाले बच नहीं पाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वाट्सअप और सोशल मीडिया पर एसआईआर के संबंध में हो रही पोस्ट पर भी नजर रखी जा रही है।

गणन प्रपत्र फॉर्म में क्या भरना हैं यह तो बताएं?

जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन की हेल्पलाइन पर शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में शिकायतें आईं। एक मतदाता ने ठाकुरगंज से कॉल कर पूछा कि गणना प्रपत्र में क्या भरना है। यदि उनका या उनके पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो कौन सा कालम भरना होगा। इस पर उनको बताया गया कि सिर्फ अपना विवरण भरें। इसी तरह एक कॉल अलीगंज से आई। पूछा कि पुरानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या दस्तावेज लगाने होंगे। बताया गया कि प्रपत्र भरने के बाद हस्ताक्षर कर बीएलओ को सौंपना है।

शिक्षकों से मारपीट के चार आरोपी गिरफ्तार

सलेमपुर अचाका प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार दोपहर एसआईआर फार्म भरने के दौरान हुए विवाद में ग्रामीणों द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया है। थानाध्यक्ष नगराम विवेक चौधरी के अनुसार, मारपीट के आरोपी रामदीन, हेमराज, देशराज और राम सहाय को गिरफ्तार किया गया है। स्कूल में सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उन्होंने बताया ग्रामीणों और बीएलओ अंजना उर्फ सोनी के बीच शुरू हुई बहस के दौरान बीच-बचाव कर रहे प्रभारी प्रधानाध्यापक भास्कर चंद्र मिश्रा और शिक्षिका नीलम मिश्रा के साथ मारपीट की गई। दोनों को कार्यालय से बाहर खींचकर धमकाया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति नियंत्रित की। बाद में बीएलओ ने एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद देर रात मुकदमा दर्ज हुआ।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
