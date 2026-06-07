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यूपी के इस शहर में जगह-जगह सादे कपड़ों में तैनात पुलिस, इन पर है नजर; 8 गिरफ्तार

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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यूपी के गोरखपुर शहर में शोहदों के खिलाफ अभियान चल रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर जगह-जगह पुलिसवाले सादे कपड़ों में तैनात रहकर मनचलों पर नजर रख रहे हैं। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ऐसे आठ मनचले पकड़े गए हैं। पुलिस का कहना है कि शोहदों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

यूपी के इस शहर में जगह-जगह सादे कपड़ों में तैनात पुलिस, इन पर है नजर; 8 गिरफ्तार

UP Police News : गोरखपुर पुलिस ने शोहदों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों, मंदिरों और प्रमुख मार्गों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो महिलाओं और छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों पर नजर रख रहे हैं। एसपी सिटी निमीष पाटील ने बताया कि अभियान के तहत एम्स, रामगढ़ताल, खोराबार, तिवारीपुर, गोरखनाथ और पीपीगंज थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

अश्लील गाने गाकर कर रहा था परेशान

एम्स थाना क्षेत्र में विनोद वन पार्क के पास गुलरिहा थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव निवासी उमेश पुत्र कैलाश महिलाओं को देखकर अश्लील गाने गा रहा था तथा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा था। महिला पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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स्कूल के पास महिलाओं से कर रहा था अभद्रता

सूबा बाजार स्थित दयानंद स्कूल के पास खोराबार निवासी दीपक विश्वकर्मा युवतियों को देखकर अश्लील इशारे कर रहा था। पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई।

ई-रिक्शा चालक गिरफ्तार, वाहन सीज

गोरखनाथ क्षेत्र के कौड़हवा मोड़ के पास लड़कियों को देखकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में नथमलपुर निवासी मुकेश सोनकर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ई-रिक्शा भी सीज कर दिया।

पुलिया पर बैठकर करता था अश्लील इशारे

पीपीगंज क्षेत्र के जिन्दापुर गांव के पास स्थित पुलिया पर बैठकर राहगीर अश्लील हरकतें तथा अभद्र इशारे करने वाले ज्ञान चंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड संख्या पांच तिघरा का निवासी है।

अश्लील फब्तियां कसते युवक गिरफ्तार

कैंपियरगंज के चौमुखा चौराहे पर युवतियों पर अश्लील फब्तियां कसने वाले सागर निवासी हरपुर, थाना पनियरा, जनपद महराजगंज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

सर्किट हाउस रोड पर दो युवक गिरफ्तार

रामगढ़ताल क्षेत्र के सर्किट हाउस रोड पर टहलने आने वाली महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की सूचना पर जांच के दौरान पता चला कि बिहार निवासी मंदीप किराए पर रहता है। वह युवतियों और महिलाओं को देख अश्लील गाने गाते और अभद्र हरकतें करते हुए पकड़ा गया। वहीं एक युवक मुन्ना को भी अशोभनीय व्यवहार करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया।

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मंदिर परिसर के बाहर अश्लील टिप्पणी

तिवारीपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर शिव मंदिर के बाहर महिलाओं और लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले माधोपुर निवासी सतीश राजभर को पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार किया।

क्या बोली पुलिस

एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ या अश्लील हरकत करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। ऐसे तत्वों की पहचान के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है और तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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