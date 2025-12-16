Hindustan Hindi News
पिज्जा-बर्गर का शौकीन है बच्चा तो तुरंत हो जाएं सतर्क, आंखों की रोशनी को है खतरा

संक्षेप:

पिज्जा और बर्गर बनाने में एक ही तेल के बार-बार इस्तेमाल से बेंजीन बढ़ता है, जिससे आंखों में सूजन, मस्कुलर डिजनरेशन की समस्या आ रही है। इससे आगे चलकर आंखों की रोशनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

Dec 16, 2025 04:01 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, गोरखपुर
पिज्जा-बर्गर के शौकीन बच्चों की आंखों की रोशनी को गंभीर खतरा है। पिज्जा और बर्गर बनाने के दौरान एक ही तेल का इस्तेमाल बार-बार होने से बेंजीन बढ़ने लगता है, जो आंखों की सेहत का दुश्मन है। इससे आंखों के पर्दे में सूजन आ रही है। मस्कुलर डिजनरेशन और मोतियाबिंद का भी खतरा हो सकता है। एम्स गोरखपुर में रोजाना आने वाले मामले इसकी तस्दीक करते हैं। एम्स के नेत्र रोग विभाग में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की जांच से यह गंभीर ट्रेंड पकड़ में आया है।

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. ऋचा बताती है कि ओपीडी में बच्चे आंखों में सूजन की समस्या लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा कम दिखने की शिकायतें भी मिल रही हैं। उनकी हिस्ट्री के आधार पर जांच की जा रही है तो पता चल रहा है कि ऐसे बच्चे पिज्जा, बर्गर सहित अन्य फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से उनकी आंखों के पर्दे और आसपास की त्वचा में सूजन आ रही है। यह सब स्थिति आंखों के लिए ठीक नहीं है। इससे आंख थकी रह रही है और उन्हें देखने में भी दिक्कत आ रही है।

उन्होंने बताया कि पिज्जा और बर्गर में जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, सी, ई और ओमेगा-3 की कमी होती है, जबकि वसा और सोडियम ज्यादा होता है। इससे आंखों में सूखापन, धुंधलापन, रेटिना को नुकसान और यहां तक कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होकर रोशनी जाने का भी खतरा बढ़ता है।

मोटापा से लेकर कैंसर तक का खतरा

पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड सिर्फ आंखों के लिए ही हानिकारक नहीं है, बल्कि बच्चों में इनसे मोटापा, एलर्जी, पाचन संबंधी दिक्कतें, लिवर, हृदय संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। ये कैंसर का भी खतरा बढ़ाते हैं। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है।

पौष्टिक आहार की आदत डालें

नेत्र रोग विभाग ने अभिभावकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि बच्चों को पिज्जा, बर्गर सहित फास्ट फूड से दूर रखें। घर का बना भोजन, फल-सब्जी, दाल समेत स्वस्थ और पौष्टिक चीजें खाने की आदत बच्चों में डालें।

