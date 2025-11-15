कानपुर डॉग शो में 42 नस्लों का जलवा, काला चश्मा पहन पिटबुल आया, शित्जु ने बिखेरी जुल्फें

संक्षेप: कानपुर में शनिवार में मोती झील का ग्राउंड आकर्षण का केंद्र बना रहा। लंबे अर्से बाद शहर में देश भर के 42 नस्लों के 228 कुत्ते आए। आंखों पर काला चश्मा लगाए पहुंचे पिटबुल ने अपना दम दिखाया तो कोलकाता से आए शित्जु नस्ल के ऑगी ने जुल्फें क्या बिखेरीं, सभी लोग फिदा हो गए।

यूपी के कानपुर में शनिवार को मोती झील का ग्राउंड आकर्षण का केंद्र बना रहा। लंबे अर्से बाद शहर में देश भर के 42 नस्लों के 228 कुत्ते आए। आंखों पर काला चश्मा लगाए पहुंचे पिटबुल ने अपना दम दिखाया तो कोलकाता से आए शित्जु नस्ल के ऑगी ने जुल्फें क्या बिखेरीं, सभी लोग फिदा हो गए। टॉय नस्ल के पूडल की जोड़ी तो कमाल की निकली। टेबल पर यूं घूमे जैसे कैटवॉक कर रहे हों। पहली बार भारतीय नस्ल ‘करावन हाउंड’ के डॉग को भी शो में शामिल किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऑल इंडिया ऑल ब्रीड्स चैंपियनशिप डॉग का आयोजन कानपुर नगर निगम और कानपुर कैनेल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरके निरंजन की मौजूदगी में महापौर प्रमिला पांडेय ने किया। विभिन्न नस्लों के डॉग्स के नाज-नखरों ने डॉग्स प्रेमियों को दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रूस से साइबेरियन हस्की की चाल ने लोगों की खूब तालियां बटोरी।

पिटबुल को महापौर ने करवा दिया बाहर चश्मा लगाए पहुंचे पिटबुल को महापौर और नगर निगम के अधिकारियों ने आयोजन से बाहर करा दिया। बताया कि शहर में इस नस्ल के डॉग प्रतिबंधित हैं। डॉग शो में प्रशिक्षित श्वानों को 11 ग्रुपों में बांटा गया था। उन्हें बारी-बारी रिंग में वॉक कराया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले श्वानों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आयोजन के संयोजक डॉ. संपीद कुमार पॉल ने बताया कि इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच और जज भी आए। ऐसे आयोजन ज्यादातर देश के बाहर होते हैं। लंबे समय बाद इस शहर में यह शो किया गया।

इन नस्लों के डॉग्स का हुआ प्रदर्शन आस्ट्रेलियन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड, वेल्श कोरगी पेमब्रोक, डाबरमैन, मिनिएचर पिंशर, बॉक्सर, बुलडॉग, ग्रेट डेन, मैस्टिफ, रॉटविलर, प्रेसा कैनारियो, सेंट बर्नार्ड, फॉक्स टेरियर, साइबेरियन हस्की, अकीता, चाऊ-चाऊ, बीगल, इंग्लिश पॉइंटर, गोल्डन रिट्रीवर, बिचन फ्राइस, पूडल (टॉय), शिट्जू, फ़्रेंच बुलडॉग, पग, पैपिलॉन, ह्विपेट और कारावन हाउंड नस्ल के श्वानों ने प्रदर्शन किया। विजेता डॉग्स को महापौर ने किया पुरस्कृत किया। कानपुर कैनेल वेलफेयर एसोसिएशन के सेकेट्री सौरभ शुक्ला और अध्यक्ष अतींद्र घोष भी मौजूद रहे।