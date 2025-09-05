पड़ोसन से मिलने गई महिला पर पिटबुल ने किया हमला, जबड़े में दबाया हाथ, सीसीटीवी फुटेज वायरल
यूपी के झांसी में पड़ोसन से मिलने गई महिला पर पिटबुल कुत्ते ने हमला बोल दिया। पिटबुल ने महिला का हाथ अपने जबड़े में दबोच लिया। पिटबुल के हमले से महिला बुरी तरह से घायल हो गई।
यूपी में पिटबुल के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन पिटबुल के हमले को लेकर खबरें आ रही हैं। पिटबुल के हमले से कुछ महीने पहले लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके बाद इन्हें पालने का लोगों में क्रेज कम होता नहीं दिख रहा है। ताजा मामला यूपी के झांसी से सामने आया है। यहां एक महिला अपनी पड़ोसन से मिलने के लिए गई थी। महिला के घर में पिटबुल कुत्ता पला हुआ था। महिला अपनी पड़ोसन से उसके घर में बातचीत कर रही थी कि अचानक से पिटबुल आ गया और महिला पर हमला बोल दिया। पिटबुल ने महिला को बुरी तरह से जख्मी कर दिया।
पिटबुल कुत्ते ने महिला का जबड़े में इतनी मजबूती से दबोच रखा था कि उसने काफी देर तक हाथ नहीं छोड़ा। काफी मशक्कत के बाद महिला को पिटबुल से छुड़ाया गया तो उसने दोबारा से हमला बोल दिया। पिटबुल के हमले का पूरा वाक्या गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अब वायरल हो रहा है।
मामला सीपरी बाजार इलाके का है। चावला नर्सिंग होम के पीछे रहने वाली हेमलता गुरुवार की रात करीब 10 बजे अपनी पड़ोसन रेखा के घर गई थीं। उनके घर में पिटबुल प्रजाति का कुत्ता पला था। दोनों घर के बाहर बातचीत कर रही थीं, तभी रेखा का पिटबुल कुत्ता अचानक से बाहर आ गया और हेमलता पर टूट पड़ा। जब तक रेखा कुछ समझ पाती पिटबुल ने महिला का हाथ अपने जबड़े में दबोच लिया था। पिटबुल को उसकी मालकिन काफी छुड़ाने का प्रयास करती रही लेकिन कुत्ते ने महिला का हाथ नहीं छोड़ा। मां पर कुत्ते का हमला होते देखकर उसकी बेटी भी पहुंची, लेकिन वह भी पिटबुल को अपनी मां से छुड़ाने में नाकामयाब रही। कुत्ता महिला का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। जैसे-तैसे छुड़ाने के बाद पिटबुल ने दोबारा हमला कर दिया। इस हमले में हेमलता गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनका इलाज चल रहा है।