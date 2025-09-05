पड़ोसन से मिलने गई महिला पर पिटबुल ने किया हमला, जबड़े में दबाया हाथ, सीसीटीवी फुटेज वायरल

यूपी के झांसी में पड़ोसन से मिलने गई महिला पर पिटबुल कुत्ते ने हमला बोल दिया। पिटबुल ने महिला का हाथ अपने जबड़े में दबोच लिया। पिटबुल के हमले से महिला बुरी तरह से घायल हो गई।

यूपी में पिटबुल के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन पिटबुल के हमले को लेकर खबरें आ रही हैं। पिटबुल के हमले से कुछ महीने पहले लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके बाद इन्हें पालने का लोगों में क्रेज कम होता नहीं दिख रहा है। ताजा मामला यूपी के झांसी से सामने आया है। यहां एक महिला अपनी पड़ोसन से मिलने के लिए गई थी। महिला के घर में पिटबुल कुत्ता पला हुआ था। महिला अपनी पड़ोसन से उसके घर में बातचीत कर रही थी कि अचानक से पिटबुल आ गया और महिला पर हमला बोल दिया। पिटबुल ने महिला को बुरी तरह से जख्मी कर दिया।

पिटबुल कुत्ते ने महिला का जबड़े में इतनी मजबूती से दबोच रखा था कि उसने काफी देर तक हाथ नहीं छोड़ा। काफी मशक्कत के बाद महिला को पिटबुल से छुड़ाया गया तो उसने दोबारा से हमला बोल दिया। पिटबुल के हमले का पूरा वाक्या गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अब वायरल हो रहा है।