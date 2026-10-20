यूपी चुनाव में खपाने के लिए बन रहे थे तमंचे, अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़; 40 हथियार बरामद

शामली पुलिस ने ट्यूबवेल पर चल रही तमंचे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से 21 बने हुए तमंचे, 19 अधबने तमंचे, पुर्जे समेत अन्य उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी आगामी चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से तमंचे तैयार कर सप्लाई कर रहा था।

शामली, संवाददाता। यूपी के शामली की कैराना पुलिस ने ग्राम बरनावी के जंगल में ट्यूबवेल पर चल रही तमंचे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से 21 बने हुए तमंचे, 19 अधबने तमंचे, पुर्जे, नौ कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी आगामी चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से तमंचे तैयार कर सप्लाई कर रहा था। पुलिस हथियार सप्लायर और खरीदने वालों की तलाश में जुटी है।

सोमवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता में एसपी एनपी सिंह ने बताया कि अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को कैराना पुलिस ने बरनावी के जंगल में छापा मारा। यहां ट्यूबवेल पर तमंचे बनाने का काम चल रहा था। पुलिस ने मौके से गांव बरनावी निवासी हारून को गिरफ्तार किया है। बरामद हथियारों में 12 तमंचे 315 बोर, एक तमंचा 12 बोर और एक पोनिया तमंचा 12 बोर शामिल हैं।

ये उपकरण हुए बरामद इसके अलावा 315 बोर की 13 नाल, 12 बोर की 10 नाल, 15 अधबनी बट-बॉडी,12 ट्रिगर, 20 छोटी बड़ी स्प्रिंग, 19 लोहे के रिवेट, 5 लोहे की गुटकी, 7 पिन, एक बड़ी बंदूक की लकड़ी का बना बट व अन्य पुर्जे मिले हैं। हथियार बनाने के लिए ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन, आरी, रेती, हथौड़े और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं।

कैराना थाने में दर्ज हैं मुकदमें एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हारुन के खिलाफ कैराना थाने में आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमले और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ 2015 में आर्म्स एक्ट, 2017 में हत्या के प्रयास और 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। 2026 में भी उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है।

गोरखपुर में तमंचा बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ी इससे पहले गोरखपुर जिले में तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। 11 अक्टूबर को झंगहा थाना क्षेत्र के टमठा गांव में चल रही तमंचा बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा करते हुए देवरिया पुलिस ने दो को गिरफ्तार किया था। उनके पास से भारी मात्रा में कट्टा बनाने के लिए रखे गए पाइप, तीन कट्टे, मशीनें और अन्य सामान बरामद हुए थे।