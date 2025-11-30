Hindustan Hindi News
हर्ष फायरिंग के लिए खरीदी पिस्टल दोस्त पर चलाई, दुल्हन के भाई समेत दो को उठा ले गई पुलिस

संक्षेप:

सिंहपुर (सारनाथ) अंडरपास के निकट शनिवार भोर में हर्ष फायरिंग के लिए खरीदी गई पिस्टल से दोस्त पर ही गोली चला दी। मामले में सारनाथ पुलिस ने दुल्हन के भाई, उसके एक दोस्त को पुलिस ने उठा लिया।

Sun, 30 Nov 2025 09:02 PMDinesh Rathour वाराणसी
वाराणसी में शादी समारोह के समय बवाल हो गया। सिंहपुर (सारनाथ) अंडरपास के निकट शनिवार भोर में हर्ष फायरिंग के लिए खरीदी गई पिस्टल से दोस्त पर ही गोली चला दी। मामले में सारनाथ पुलिस ने दुल्हन के भाई, उसके एक दोस्त को पुलिस ने उठा लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पिस्टल बेचने वाले की तलाश की जा रही है।

बलुआ (चंदौली) के रामगढ़ निवासी आकाश यादव लखनऊ में बी.टेक का छात्र है। उसकी बहन की शादी शनिवार को थी। हर्ष फायरिंग के लिए उसने गाजीपुर के मयंक यादव से देशी पिस्टल खरीदी थी। शादी में शामिल होने के लिए लखनऊ से उसके दोस्त ट्रेन से शनिवार भोर में पहुंचे थे। इसमें बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पढ़नी निवासी अखिल पांडेय, कुशीनगर जिले के सेवरही थाना क्षेत्र के राजपुर बगहा निवासी सोनू सिंह तथा गाजीपुर, देवरिया और बिहार के चार अन्य दोस्त थे।

आकाश यादव भोर में ही सभी को शिवपुर स्टेशन से लेने के लिए कार से पहुंचा। इस दौरान उसकी पिस्टल से अखिल ने फायरिंग कर दी, जो सोनू सिंह के पेट में लग गई। इसके बाद भोर में ही आकाश और अखिल उसे लेकर मलदहिया स्थित निजी अस्पताल पहुंचे। निजी अस्पताल की सूचना पर सारनाथ पुलिस पहुंची। सारनाथ थानाध्यक्ष शिवानंद सिसौदिया ने बताया कि देर रात अखिल और आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पिस्टल बेचने वाले मयंक यादव की तलाश की जा रही है।

