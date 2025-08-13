गश्त पर निकले दरोगा जी के साथ हो गई बड़ी गड़बड़, 20 घंटे परेशान रही पूरे थाने की फोर्स; जानें मामला

आगरा के थाना निबोहरा में तैनात एक दरोगा जी सोमवार रात थाना गश्त कर रहे थे। तभी रात 12 से दो बजे के बीच कहीं उनकी सरकारी पिस्टल गिर गई। जानकारी होने पर राकेश कुमार के होश उड़ गए। सुबह जानकारी प्रभारी निरीक्षक निबोहरा जयनरायण को दी गई। पिस्टल की खोजबीन के लिए थाने की पूरा फोर्स लगा दी गई।

आगरा के निबोहरा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात गश्त पर निकले एक दरोगा जी के साथ बड़ी गड़बड़ हो गई। दरोगा जी की पिस्टल ही गिर गई। पिस्टल गिरने की सूचना से थाने में हड़कंप मच गया। थाने की पूरी फोर्स पिस्टल ढूंढने में लग गई। पिस्टल को हर जगह ढूंढा गया। बताया जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से 18 से 20 घंटे बाद पिस्टल उटंगन नदी के किनारे मिली। पिस्टल मिलने के बाद ही दरोगा जी और फोर्स ने राहत की सांस ली। हालांकि मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने इस पर रिपोर्ट तलब कर ली है। कहा जा रहा है कि मामले में कार्रवाई भी हो सकती है।

फोर्स ने हर संभावित जगह पर पिस्टल की तलाश की। पिस्टल मिलनी कितनी जरूरी है यह शख्स को पता है इसलिए सबने पूरी मेहनत और मनोयोग से उसे तलाशने की कोशिश की। फिर क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी गई।