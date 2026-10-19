पति-पत्नी और ‘वो’ के विवाद में फंसा पिस्टल का लाइसेंस; बीवी बोली- जान से मारने की धमकी देता है

गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र में पति-पत्नी और दूसरी महिला के विवाद में पिस्टल का लाइसेंस फंस गया है। पत्नी बबिता सिंह ने पति पर पिस्टल से जान से मारने की धमकी देने, मारपीट कर घर से निकालने और मकान पर कब्जा कर दूसरी महिला को रखने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है।

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता: पति-पत्नी और 'वो' के विवाद में पिस्टल का लाइसेंस फंस गया है। पिस्टल के दम पर जान से मारने की धमकी देने और पिता द्वारा गिफ्ट में दिए गए मकान से निकालने पर पत्नी ने पति को कठघरे में खड़ा किया है। महिला का दावा है कि मकान के कागजात उसके नाम पर होने के बावजूद वह वहां नहीं रह पा रही है। पति ने मकान पर कब्जा कर दूसरी महिला को रख लिया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पिस्टल का लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है रामगढ़ताल क्षेत्र की रहने वाली बबिता सिंह ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है उसके पिता ने उन्हें जमीन और मकान दिया था। आरोप लगाया है कि पति ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और खुद दूसरी महिला के साथ रहने लगा।

पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देता महिला के मुताबिक, पहले मकान से करीब 25 हजार रुपये महीने किराया मिलता था, लेकिन नवंबर से मकान पर पति का कब्जा है। वह किराये के मकान में रहने को मजबूर हैं। मकान के कागजात उसके नाम होने के बावजूद उसे अपने ही घर में रहने नहीं दिया जा रहा है। महिला ने स्थानीय पुलिस चौकी पर भी शिकायत करने की बात कही है। आरोप है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि पति की बात सुनी जा रही है। महिला के मुताबिक पति के पास लाइसेंसी पिस्टल है, जिसे दिखाकर वह बार-बार जान से मारने की धमकी देता है। करीब छह-सात साल से पिस्टल के लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं कराया है। महिला ने पुलिस से मकान खाली कराने और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।