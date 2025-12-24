Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspilot refuses to fly citing duty over causing commotion at varanasi babatpur airport
ड्यूटी खत्म होने का हवाला दे पायलट ने उड़ान से कर दिया इनकार, एयरपोर्ट पर हंगामा

ड्यूटी खत्म होने का हवाला दे पायलट ने उड़ान से कर दिया इनकार, एयरपोर्ट पर हंगामा

संक्षेप:

मंगलवार शाम करीब 6:45 बजे इंडिगो का विमान कोलकाता से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचा। इसी विमान को शाम 7.25 बजे वापस जाना था। यात्री एयरलाइंस काउंटर से बोर्डिंग पास लेकर एसएच होल्ड एरिया में इंतजार कर रहे थे लेकिन तभी ड्यूटी अवधि का हवाला देते हुए चालक दल ने विमान ले जाने से इनकार कर दिया।

Dec 24, 2025 11:29 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बाबतपुर (वाराणसी)
share Share
Follow Us on

इंडिगो एयरलाइंस के एक पायलट ने ड्यूटी अवधि खत्म होने का हवाला देकर कोलकाता का विमान वापस ले जाने से इनकार कर दिया। इसकी जानकारी होने पर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर 179 यात्रियों ने हंगामा कर दिया। एयरलाइंस की ओर उन्हें शहर के विभिन्न होटलों में ठहराया गया था। वैकल्पिक व्यवस्था होने पर सभी को बुधवार को गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंगलवार शाम करीब 6:45 बजे इंडिगो का विमान कोलकाता से वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचा। इसी विमान को शाम 7.25 बजे वापस जाना था। यात्री एयरलाइंस काउंटर से बोर्डिंग पास लेकर एसएच होल्ड एरिया में विमान का इंतजार कर रहे थे लेकिन तभी ड्यूटी अवधि का हवाला देते हुए चालक दल ने विमान ले जाने से इनकार कर दिया। इसकी जानकारी होते ही यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि अधिकारियों के समझाने पर सभी मान गए। बुधवार को सभी यात्रियों को सीधे और कनेक्टिंग विमानों से कोलकाता भेजा गया। एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि पायलटों और क्रू मेंबरों पर ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियम लागू होता है। वैकल्पिक पायलट और क्रू मेंबर की उपलब्धता नहीं होने के कारण कोलकाता के विमान को ग्राउंड करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:यूपी के एक और जिले में स्कूल बंद, डीएम ने आठवीं तक स्कूलों में की छुट्टी

कल प्रयागराज में लोको पायलट ने खड़ी कर दी थी मालगाड़ी

बता दें कि मंगलवार को प्रयागराज से भी ऐसी ही एक खबर सामने आई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह मामला फ्लाइट का नहीं बल्कि मालगाड़ी का था। वहां लालगोपालगंज रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब कार्य के अतिरिक्त घंटे पूरे होने का हवाला देते हुए लोको पायलट ने मालगाड़ी आगे ले जाने से इनकार कर दिया। सिग्नल हरा होने के कारण जेठवारा रोड स्थित रेलवे फाटक बंद रहा और क्रॉसिंग पर सवा घंटे तक भीषण जाम लगा रहा।

ये भी पढ़ें:तू इधर-उधर की बात न कर...विधानसभा में योगी ने सपा को खूब सुनाया; PDA पर घेरा

मिली जानकारी के अनुसार गार्ड सुशील यादव और लोको पायलट अमरनाथ मालगाड़ी लेकर मंगलवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे लालगोपालगंज स्टेशन पर पहुंचे। 11:35 बजे लाइन संख्या एक से इंटरसिटी ट्रेन क्रॉस होने के पश्चात लोअर सिग्नल भी मिल गया, इसके बावजूद लोको पायलट ने मालगाड़ी आगे नहीं बढ़ाई। इससे क्रॉसिंग का फाटक बंद ही रहा। लोको पायलट ने स्टेशन प्रशासन को बताया कि उसकी ड्यूटी आठ घंटे ही निर्धारित है, जबकि वह नौ घंटे 30 मिनट से ड्यूटी पर है, ऐसे में वह ट्रेन आगे नहीं बढ़ा सकता। कंट्रोल के निर्देश पर स्टेशन मास्टर ने उसे 9 + 2 घंटे कार्य का मेमो सौंपा, इसके बावजूद लोको पायलट टस से मस नहीं हुआ।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News IndiGo Flight UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |