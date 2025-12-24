ड्यूटी खत्म होने का हवाला दे पायलट ने उड़ान से कर दिया इनकार, एयरपोर्ट पर हंगामा

संक्षेप: मंगलवार शाम करीब 6:45 बजे इंडिगो का विमान कोलकाता से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचा। इसी विमान को शाम 7.25 बजे वापस जाना था। यात्री एयरलाइंस काउंटर से बोर्डिंग पास लेकर एसएच होल्ड एरिया में इंतजार कर रहे थे लेकिन तभी ड्यूटी अवधि का हवाला देते हुए चालक दल ने विमान ले जाने से इनकार कर दिया।

इंडिगो एयरलाइंस के एक पायलट ने ड्यूटी अवधि खत्म होने का हवाला देकर कोलकाता का विमान वापस ले जाने से इनकार कर दिया। इसकी जानकारी होने पर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर 179 यात्रियों ने हंगामा कर दिया। एयरलाइंस की ओर उन्हें शहर के विभिन्न होटलों में ठहराया गया था। वैकल्पिक व्यवस्था होने पर सभी को बुधवार को गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

मंगलवार शाम करीब 6:45 बजे इंडिगो का विमान कोलकाता से वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचा। इसी विमान को शाम 7.25 बजे वापस जाना था। यात्री एयरलाइंस काउंटर से बोर्डिंग पास लेकर एसएच होल्ड एरिया में विमान का इंतजार कर रहे थे लेकिन तभी ड्यूटी अवधि का हवाला देते हुए चालक दल ने विमान ले जाने से इनकार कर दिया। इसकी जानकारी होते ही यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि अधिकारियों के समझाने पर सभी मान गए। बुधवार को सभी यात्रियों को सीधे और कनेक्टिंग विमानों से कोलकाता भेजा गया। एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि पायलटों और क्रू मेंबरों पर ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियम लागू होता है। वैकल्पिक पायलट और क्रू मेंबर की उपलब्धता नहीं होने के कारण कोलकाता के विमान को ग्राउंड करना पड़ा।

कल प्रयागराज में लोको पायलट ने खड़ी कर दी थी मालगाड़ी बता दें कि मंगलवार को प्रयागराज से भी ऐसी ही एक खबर सामने आई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह मामला फ्लाइट का नहीं बल्कि मालगाड़ी का था। वहां लालगोपालगंज रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब कार्य के अतिरिक्त घंटे पूरे होने का हवाला देते हुए लोको पायलट ने मालगाड़ी आगे ले जाने से इनकार कर दिया। सिग्नल हरा होने के कारण जेठवारा रोड स्थित रेलवे फाटक बंद रहा और क्रॉसिंग पर सवा घंटे तक भीषण जाम लगा रहा।