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Pilibhit News: शून्य निवेश में गन्ना पर्यवेक्षक कर रहा गांव में गन्ना सट्टा प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में गन्ना विकास विभाग शून्य निवेश के तहत गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन कर रहा है। गन्ना पर्यवेक्षक गांवों में पहुंचकर किसानों को सर्वे अभिलेख दिखा रहे हैं और किसी भी संशोधन का काम बिना किसी खर्च के कर रहे हैं। किसान अपने अभिलेखों में आवश्यक सुधार कर रहे हैं।

Pilibhit News: शून्य निवेश में गन्ना पर्यवेक्षक कर रहा गांव में गन्ना सट्टा प्रदर्शन

Pilibhit News: पीलीभीत। ग्रामस्तरीय गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन में शून्य निवेश का उपयोग किया जा रहा है। गन्ना विकास विभाग की टीम के सदस्य गांवों में पहुंचकर पेड़ के नीचे छांव में गन्ना किसानों को गन्ना सर्वे के अभिलेख दिखाकर संशोधन करने का काम कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आ रहा है। यूं तो जन प्रतिनिधियों के गांव में पहुंचने के दौरान टेंट और मेज-कुर्सी की व्यस्था करनी पड़ती है, जिस पर काफी धनराशि व्यय हो जाती है। दूसरी तरफ गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षकों की टीम गांव-गांव पहुंचकर गन्ना किसानों को गन्ना सर्वे सट्टा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें जीपीएस के माध्यम से किए गए सर्वे को दिखा रहे हैं। अगर जोत में किसी प्रकार का कोई संशोधन है, तो उसे दुरुस्त किया जा रहा है।

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गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन

गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन के दौरान एक सुंदर तस्वीर निकलकर आई है। गन्ना विकास परिषद पीलीभीत क्षेत्र के गांव घेरा रिचोला में ग्राम स्तरीय गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन पेड़ के नीचे व्यवस्थित किया जा रहा है, जो आकर्षण का केंद्र रहा। हर किसान निश्चित स्थान पर पहुंचकर अपने सर्वे को देखकर दुरुस्त कराया। कृषकों द्वारा अपने पारिवारिक फटवारा, मोबाइल नंबर, राजस्व भू अभिलेख का संसोधन कराया गया। कृषकों को नये सदस्य एवं उपज बढ़ोत्तरी की रसीद सम्बन्धी अभिलेखों की जानकारी दी गई। प्रदर्शन में खूब किसान उमड़ रहे हैं। ऐसे आयोजन में किसी प्रकार का कोई खर्च आदि नहीं होता है, जिसे शून्य निवेश में काम करना भी कहते हैं।

डीसीओ भी अपना रहे शून्य नवाचार

डीसीओ निरीक्षण

ग्राम स्तरीय गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन का निरीक्षण करने के लिए औचक गांव में पहुंच जाते हैं। किसानों के बीच बैठकर उनसे संवाद कर खेतीबाड़ी की जानकारी हासिल करते हैं। गन्ना फसल को और अच्छा कैसे लिया जाए। इसकी जानकारी किसानों को देने का काम करते हैं। उन्हें उन्नतिशील गन्ना खेती करने के बारे में किसानों का उदाहरण देते हुए बताने का काम करते हैं। डीसीओ भी शून्य निवेश में नवाचार अपनाने की कोशिश करते हैं।

सामान्य प्रश्न

गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन में कितना खर्चा आता है?
गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन में किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आ रहा है।
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