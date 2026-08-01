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Pilibhit News: तालाब का पट्टा न मिलने पर सिंघाड़े की पौध उखाड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: दियोरिया कला में तालाब पट्टा नहीं मिलने से एक युवक नाराज़ हो गया और उसने पट्टेदार द्वारा डाली गई सिघाड़े की पौध को उखाड़ कर फेंक दिया। शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी है और मामले की जांच जारी है।

Pilibhit News: तालाब का पट्टा न मिलने पर सिंघाड़े की पौध उखाड़ी

Pilibhit News: दियोरिया कला। तालाब का पट्टा नहीं मिलने से नाराज़ युवक ने पट्टेदार द्वारा तालाब में डाली गई सिघाड़े की पौध को उखाड़ कर फेंक दिया। शिकायत करने पर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने तहरीर दी है। कोतवाली क्षेत्र के गांव पंसड़ी निवासी सर्वेश पुत्र मंगली प्रसाद ने तहरीर में बताया है कि ग्राम पंचायत ढकिया रंजीत के मजरा सखिया में एक ग्राम समाज के तालाब का पट्टा पिछले साल गांव पंसड़ी निवासी के नाम पर हुआ था। इस वर्ष उस तालाब का पट्टा सर्वेश के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसमें उसने सिघाड़े की पौध डाल रखी है।

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आरोप है कि उक्त तालाब का पट्टा नहीं मिलने से नाराज़ युवक ने सिघाड़े की पौध को उखाड़ कर फेंक दिया। आरोप है कि शिकायत करने पर धमकी दी गई। थानाध्यक्ष गौतम सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच कर रहे हैं।

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