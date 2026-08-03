Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: युवा-युवतियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पीलीभीत में मेरा युवा भारत की ओर से नशा मुक्त युवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं को नशामुक्त की शपथ दिलाई गई। प्रधानाचार्य अनुपम शर्मा ने युवा शक्ति और नशा मुक्त समाज का महत्व बताया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का सजीव प्रसारण दिखाया गया। शिक्षकों और अधिकारियों ने भी युवाओं को नशा से दूर रहने की सलाह दी।

Pilibhit News: युवा-युवतियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का लिया संकल्प

Pilibhit News: पीलीभीत। मेरा युवा भारत की ओर से ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त युवा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवा-युवतियों को नशा मुक्त की शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सजीव प्रसारण दिखाया गया।

ये भी पढ़ें:प्रधानमंत्री के आह्वान पर शाहजहाँपुर के सभी 15 विकास खंडों में युवाओं ने ली नशामुक्ति की शपथ

कार्यक्रम का शुभारंभ

नशा मुक्त युवा कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य अनुपम शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। अगर वे नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेल, नवाचार एवं राष्ट्र निर्माण में लगाएँ, तो विकसित भारत का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त समाज के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया।

ये भी पढ़ें:नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान का शुभारंभ

पीएम का संदेश

इसके बाद युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक संबोधन का सजीव प्रसारण देखा। विशिष्ट अतिथि राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉ.आरपी गंगवार ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करता है। समाधान विकास समिति के समन्वयक लक्ष्मीकांत शर्मा ने युवा-युवतियों को नशा से दूर रहने की अपील की। प्रधानाचार्य अनुपम शर्मा और डॉ.आरपी गंगवार को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। अंत में जिला युवा अधिकारी शिवम शर्मा ने आभार जताया। इस मौके पर शिक्षक सर्वेश गंगवार, शिखा जोशी, नीतू सिंह, स्काउट गाइड संस्था से शालिनी पांडेय, अभिषेक प्रजापति, सुमित जैसवार आदि रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त की शपथ दिलाना था।
ये भी पढ़ें:पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नशा मुक्त युवा शक्ति शपथ कार्यक्रम आयोजित
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।