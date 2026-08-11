Pilibhit News: देवहा नदी के पुल पर युवक को बुलाकर चाकू से हमला, घायल

Pilibhit News: पीलीभीत में देवहा नदी पुल पर एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद आरोपी भाग गए। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की खोज शुरू कर दी है।

Pilibhit News: पीलीभीत। देवहा नदी पुल पर कहासुनी के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। युवक के पेट और बाएं हाथ में चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। एंबुलेंस से घायल को जिला अस्पताल पीलीभीत में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

पुलिस कार्यवाही घायल की मां की तहरीर पर सुनगढ़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना माधोटांडा क्षेत्र के ग्राम गुलाब टांडा निवासी सुरेश प्रजापति का 26 वर्षीय पुत्र अमरपाल अपनी बहन आरती देवी पत्नी महेशपाल के माध्यम से उसके ससुराल क्षेत्र के लोगों से परिचित था। आरती देवी ग्राम सुसियार, थाना जहानाबाद, पीलीभीत में रहती हैं।

घटना के कारण बताया गया कि अमरपाल की बातचीत आरती देवी के पड़ोस में रहने वाली एक युवती से मोबाइल फोन के माध्यम से होती थी। युवती की करीब दो वर्ष पूर्व शादी हो चुकी है। वर्तमान में वह अपने पति के साथ थाना अमरिया क्षेत्र के एक गांव में रह रही है और गर्भवती है। उसके पति को अमरपाल को लेकर शक था। सोमवार को युवती ने अमरपाल को जिला अस्पताल पीलीभीत में दवाई दिलवाने के लिए बुलाया था। इसके बाद उसे देवहा नदी पुल पर बुलाया गया। वहां युवती, उसका पति और दो अज्ञात लोग मौजूद थे। इस दौरान अमरपाल और आरोपियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।

हमला और बाद की स्थिति आरोप है कि कहासुनी के बाद युवती के पति ने चाकू निकालकर अमरपाल के पेट और बाएं हाथ पर हमला कर दिया। हमले में घायल होने के बाद अमरपाल को मौके पर छोड़कर आरोपी जहानाबाद की ओर फरार हो गए। सूचना मिलने पर घायल को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पीलीभीत लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल की मां रामश्री पत्नी सुरेश ने थाना सुनगढ़ी पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक नरेश त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।