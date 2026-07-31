Pilibhit News: मकसूदापुर नहर में कूदा बिलसंडा का युवक

Pilibhit News: बिलसंडा। बिलसंडा के निवासी युवक ने शाहजहांपुर के बंडा क्षेत्र में स्थित मकसूदापुर की बड़ी नहर में गुरुवार को छलांग लगा दी। तेज बहाव के कारण आसपास के लोग उसको बचाने में सफल नहीं हुए। एनडीआरएफ टीम की मदद से पुलिस ने नहर में रेस्क्यू शुरू कराया है। थाना बिलसंडा क्षेत्र के मोहल्ला हाथीखाना निवासी संजीव उर्फ मोनू गुप्ता का कुछ माह पहले बीमारी के बाद डाक्टरों ने पहले पैर का अंगूठा और बाद में इन्फेक्शन बढ़ने के बाद एक पैर काट दिया था। महीनों इलाज और पैर कटने के बाद घर की माली हालत बहुत खराब हो गई। इसको लेकर मोनू अवसाद में था। ठेला लगाकर मोमोज चाउमीन बेचने वाले मोनू अपनी परिस्थिति से बुरी तरह जूझ रहे थे। पैर के जख्म में कुछ सुधार होने पर कृत्रिम पैर लगाया गया। मोनू ने बुधवार को एक पुराना ई रिक्शा खरीदा। शाम के वक्त मोनू ई रिक्शा लेकर घर से बंडा की ओर गए। मकसूदापुर पुल के बीचोबीच उन्होंने रिक्शा खड़ा किया और नहर में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर परिजन भी पहुंच गए। बंडा पुलिस भी पहुंच गई। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि एनडीआरएफ टीम युवक की तलाश में जुटी है。