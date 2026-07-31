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Pilibhit News: मकसूदापुर नहर में कूदा बिलसंडा का युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बिलसंडा के निवासी संजीव गुप्ता ने मकसूदापुर की नहर में छलांग लगा दी। पैर काटने के बाद वह अवसाद में था। परिवार की माली हालत खराब थी। ई रिक्शा खरीदने के बाद उसने यह कदम उठाया। एनडीआरएफ और पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया।

Pilibhit News: मकसूदापुर नहर में कूदा बिलसंडा का युवक

Pilibhit News: बिलसंडा। बिलसंडा के निवासी युवक ने शाहजहांपुर के बंडा क्षेत्र में स्थित मकसूदापुर की बड़ी नहर में गुरुवार को छलांग लगा दी। तेज बहाव के कारण आसपास के लोग उसको बचाने में सफल नहीं हुए। एनडीआरएफ टीम की मदद से पुलिस ने नहर में रेस्क्यू शुरू कराया है। थाना बिलसंडा क्षेत्र के मोहल्ला हाथीखाना निवासी संजीव उर्फ मोनू गुप्ता का कुछ माह पहले बीमारी के बाद डाक्टरों ने पहले पैर का अंगूठा और बाद में इन्फेक्शन बढ़ने के बाद एक पैर काट दिया था। महीनों इलाज और पैर कटने के बाद घर की माली हालत बहुत खराब हो गई। इसको लेकर मोनू अवसाद में था। ठेला लगाकर मोमोज चाउमीन बेचने वाले मोनू अपनी परिस्थिति से बुरी तरह जूझ रहे थे। पैर के जख्म में कुछ सुधार होने पर कृत्रिम पैर लगाया गया। मोनू ने बुधवार को एक पुराना ई रिक्शा खरीदा। शाम के वक्त मोनू ई रिक्शा लेकर घर से बंडा की ओर गए। मकसूदापुर पुल के बीचोबीच उन्होंने रिक्शा खड़ा किया और नहर में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर परिजन भी पहुंच गए। बंडा पुलिस भी पहुंच गई। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि एनडीआरएफ टीम युवक की तलाश में जुटी है。

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पत्नी बच्चों की उजड़ गई दुनियां

पहले महीनों इलाज के बाद कर्जदार हो चुके मोनू का परिवार संकट में घिरा था। चंद लोगों की मदद से इलाज तो हो गया लेकिन पैर कटने के बाद मोनू अवसाद में था। दो बच्चों व पत्नी की परवरिश की चिंता में हर वक्त मोनू चिंतित था। किसी तरह उसने जुगाड़ से ई रिक्शा खरीदा सोचा एक पैर नही है ठेला लगा नही सकता यही किया जाए। मोनू के नहर में कूदने से सभी लोग हतप्रभ हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मोनू ने क्यों छलांग लगाई?
मोनू ने अपने पैर के कटने और परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण अवसाद में आकर नहर में छलांग लगाई।
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