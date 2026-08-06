Pilibhit News: युवक ने मंदिर से उठाई मूर्ति, दूसरे समुदाय के लोगों ने पकड़ा
Pilibhit News: पूरनपुर के शेरपुर कलां गांव में एक युवक ने मंदिर से शिवलिंग उठा लिया। दूसरे समुदाय के लोगों ने युवक को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। युवक को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया। शिवलिंग को फिर से मंदिर में रखवा दिया गया।
Pilibhit News: पूरनपुर। एक युवक ने मंदिर से शिवलिंग को उठा लिया और जाने लगा। यह देखकर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने युवक को पकड़ कर पुलिस को सूचना दे दी। जानकारी लगते ही पुलिस ने मौके पर जाकर युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु की। पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ्य बताया गया। कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर कलां में उस समय एकाएक शोरगुल शुरु हो गया जब कुछ लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया। उसके हाथ में गांव के ही मंदिर से उठाया गया शिवलिंग था। चूकि श्रवण माह चल रहे और मुस्लिम बाहुल्य गांव होने के कारण दूसरे समुदाय के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर पुलिस ने गांव जाकर युवक को हिरासत में लेकर मामले को शांत किया। पुलिस युवक को अपने साथ कोतवाली ले आई। यहां पर पूछताछ के बाद शिवलिंग को मंदिर में रखवा दिया। कोतवाल पवन पांडेय ने बताया कि मामले की जानकारी पर युवक से पूछताछ की गई। गांव वालों के अनुसार युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है। फिलहाल कार्रवाई कर शिवलिंग को मंदिर में फिर से रखवा दिया गया।
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