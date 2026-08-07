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Pilibhit News: युवती ने लोकायुक्त से की शिकायत, गांव पहुंचे अधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बैठक कर ग्रामीणों को दी योजनाओं में पारदर्शिता की जानकारीयुवती ने लोकायुक्त से की शिकायत, गांव पहुंचे अधिकारीयुवती ने लोकायुक्त से की शिकायत, गांव पहु

युवती ने लोकायुक्त से की शिकायत, गांव पहुंचे अधिकारी
युवती ने लोकायुक्त से की शिकायत, गांव पहुंचे अधिकारी

Pilibhit News: पूरनपुर, संवाददाता। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और पुलिस से न्याय न मिलने पर एक युवती ने लोकायुक्त से शिकायत की। इस पर सीडीओ, एसडीएम सहित कई अधिकारी गांव पहंुचे। उन्होंने बैठक कर ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी और उनमें पारदर्शिता का आश्वासन दिया। तहसील क्षेत्र के घुंघचाई की निवासी युवती का परिवार के लोगों से जमीन और संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस ने पहले तहसील, फिर जनपद स्तीरय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। लेकिन न्याय नहीं मिला। इस पर कुछ दिन पहले युवती ने लोकायुक्त कार्यालय में पत्र भेजकर घुंघचाई ग्राम पंचायत में आवास सहित अन्य सरकारी योजनाआमें भ्रष्टाचार होने की शिकायत की।

युवती ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। लोकायुक्त कार्यालय से जांच के निर्देश दिए गए। इस पर शुक्रवार को मुख्यविकास अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा, एसडीएम मयंक गोस्वामी, नायबतहसीलदार अभिषेक त्रिपाठी और सीओ विधिभूषण मौर्या घुंघचाई गांव पहुंचे। उन्होंने गांव के पंचायत सचिवालय में ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने संचालित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को सभी योजनाओं में पारदर्शिता बरतने का आश्वासन दिया। बताया गया कि योजनाओं मं किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। पात्रता के अनुसार सभी को लाभ दिया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों से आपत्तियों के बारे में भी पूछा गया लेकिन किसी भी ग्रामीण ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। सभी ने संतोष प्रकट किया। इस दौरान युवती को बताया गया कि उनका विवाद सिविल कोर्ट में चल रहा है। वहीं से उसका निस्तारण किया जाएगा। नायबतहसीलदार अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि युवती ने व्यक्ति समस्या के साथ ही योजनाओं में पारदर्शिता न बरते जाने की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में की थी। उसका संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद है जो सिविल कोर्ट में विचाराधीन है।

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