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Pilibhit News: कार सवार युवक को घेरकर पीटा, फाइनेंस कर्मियों पर गाड़ी छीनने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने कार सवार युवक की मारपीट करके उसकी कार छीन ली। घटना पुलिस चौकी के निकट हुई, जहाँ युवक ने विरोध किया। पुलिस ने आरोपित युवकों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू कर दी। युवक लखनऊ से नानकमत्ता जा रहा था और उसकी कार पर लोन बकाया था।

Pilibhit News: कार सवार युवक को घेरकर पीटा, फाइनेंस कर्मियों पर गाड़ी छीनने का आरोप

Pilibhit News: पीलीभीत। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम पूरनपुर गेट पुलिस चौकी के निकट हाईवे पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने शाहजहांपुर निवासी कार सवार युवक को घेरकर पहले उसकी कार रोकी गई, फिर विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और कार छीन ली गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित युवकों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के पूरनपुर गेट पुलिस चौकी के निकट शुक्रवार देर शाम कुछ युवकों ने हाईवे पर एक कार को रोककर उसके चालक के साथ मारपीट कर दी।

घटना के दौरान सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। राहगीरों की भीड़ लगने से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही थाना सुनगढ़ी पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट के आरोपित युवकों को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कार चला रहा युवक शाहजहांपुर जिले के शहर क्षेत्र का निवासी है। वह लखनऊ से नानकमत्ता की ओर जा रहा था। पुलिस के अनुसार संबंधित कार फाइनेंस पर खरीदी गई थी और उस पर लोन की किस्तें बकाया थीं। इसी कारण फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी वाहन को ट्रेस कर रहे थे। आरोप है कि कर्मचारियों ने हाईवे पर कार रुकवाकर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। युवक द्वारा विरोध किए जाने पर उसके साथ मारपीट की गई और कार भी अपने कब्जे में ले ली गई। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में लिया। प्रभारी निरीक्षक नरेश त्यागी ने बताया कि मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पीड़ित की ओर से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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