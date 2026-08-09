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Pilibhit News: मकान का लालच देकर दूसरे समुदाय के युवक ने किया दुष्कर्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: महिला के शोर मचाने पर आरोपी को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवालेमकान का लालच देकर दूसरे के युवक ने कियामकान का लालच देकर दूसरे के युवक ने कियामकान क

Pilibhit News: मकान का लालच देकर दूसरे समुदाय के युवक ने किया दुष्कर्म

Pilibhit News: बरखेड़ा। सरकारी मकान दिलवाने का लालच देकर एक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किय। महिला के शोर मचाने पर आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि उसकी जान पहचान तीन माह पूर्व दूसरे समुदाय के युवक सगीर पुत्र नजीर अहमद निवासी ग्राम ज्ञानपुर महेलिया थाना घुंघचाई के साथ हुई थी। आरोपी ने उसको सरकारी मकान दिलवाने का लालच दिया था। 8 अगस्त को सगीर ने कागज देने के बहाने उसको नगरा चौराहे पर बुलाया।

वहां एक मकान में सगीर मिस्त्री का काम कर रहा था। आरोपी उसको मकान की छत पर ले गया और सुबह 10 बजे उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। शोर शराबा होने पर आसपास के तमाम लोग एकत्र हो गए और आरोपी को मौके पर पकड़ लिया। सूचना मिलने पर थाना बरखेड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले आई। प्रभारी निरीक्षक बरखेड़ा सत्येंद्र कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है।

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