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Pilibhit News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत के एक गाँव में एक युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि गाँव के अफसार ने उसे शादी का झांसा देकर गलत तरीके से फंसाया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। शादी के दबाव में आरोपी ने इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Pilibhit News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

Pilibhit News: पीलीभीत। थाना अमरिया क्षेत्र के एक गांव की निवासी युवती ने अमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि गांव के ही अफसार पुत्र इरशाद ने उसको प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने का झांसा दिया। उसके साथ आरोपी ने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। शादी के लिए दवाब बनाने पर आरोपी टाल मटोल कर देता था। कई दिन बीतने के बाद भी जब आरोपी ने शादी नहीं की, तो उसने दवाब बनाया। इसपर आरोपी ने शादी करने से इन्कार कर दिया। उसके साथ गालीग्लौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और शादी करने से मना कर दिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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