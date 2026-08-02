Pilibhit News: तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी
Pilibhit News: पूरनपुर के एक युवक, सुनील कुमार, का शव रविवार सुबह तालाब से बरामद हुआ। शनिवार शाम घर से बाहर जाने के बाद वह लापता हो गए थे। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से उनकी तलाश की, और सुबह शव मिल गया। परिवार में शोक है, और पुलिस पोस्टमार्टम के बाद कार्यवाही करेगी।
Pilibhit News: पूरनपुर के एक युवक का शव रविवार सुबह तालाब से बरामद होने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल के बाद शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना सेहरामऊ क्षेत्र गांव कुर्रेया निवासी सुनील कुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद शनिवार की शाम विवाद के बाद घर से चले गए। उसके बाद सुनील को रेलवे क्रॉसिंग से आगे सड़क किनारे मौजूद तालाब की ओर जाते देखा गया। उसके बाद वह वापस नहीं लौटे। परिजनों ने सूचना थाना सेहरामऊ को दी।पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से देर रात तक तालाब में सुनील को तलाश किया। अंधेरा होने पर तलाशी बंद कर दी गई।
रविवार सुबह फिर तालाब में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान सुनील का शव बरामद हुआ। जानकारी लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तालाब के किनारे पैर फिसलने से सुनील की डूबकर मरने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के दो बेटे हैं। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि युवक का शव तालाब से बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
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