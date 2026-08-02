Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पूरनपुर के एक युवक, सुनील कुमार, का शव रविवार सुबह तालाब से बरामद हुआ। शनिवार शाम घर से बाहर जाने के बाद वह लापता हो गए थे। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से उनकी तलाश की, और सुबह शव मिल गया। परिवार में शोक है, और पुलिस पोस्टमार्टम के बाद कार्यवाही करेगी।

तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी
तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी

Pilibhit News: पूरनपुर के एक युवक का शव रविवार सुबह तालाब से बरामद होने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल के बाद शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना सेहरामऊ क्षेत्र गांव कुर्रेया निवासी सुनील कुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद शनिवार की शाम विवाद के बाद घर से चले गए। उसके बाद सुनील को रेलवे क्रॉसिंग से आगे सड़क किनारे मौजूद तालाब की ओर जाते देखा गया। उसके बाद वह वापस नहीं लौटे। परिजनों ने सूचना थाना सेहरामऊ को दी।पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से देर रात तक तालाब में सुनील को तलाश किया। अंधेरा होने पर तलाशी बंद कर दी गई।

रविवार सुबह फिर तालाब में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान सुनील का शव बरामद हुआ। जानकारी लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तालाब के किनारे पैर फिसलने से सुनील की डूबकर मरने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के दो बेटे हैं। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि युवक का शव तालाब से बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।