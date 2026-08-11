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Pilibhit News: जानलेवा हमले में घायल युवक की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में एक युवक, मनोज उर्फ मोनू, पर हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हमलार इस मामले में आरोपी लालाराम को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज की मां ने हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

Pilibhit News: जानलेवा हमले में घायल युवक की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार

Pilibhit News: पूरनपुर। जानलेवा हमले में घायल हुए युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। उसका बरेली के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नगर के मोहल्ला कायस्थान निवासी मनोज उर्फ मोनू रविवार सुबह घर से घूमने के लिए निकले थे। चांट फिरोजपुर के पास आरोपी लालाराम पुत्र रामभजन से मनोज का विवाद हो गया। इस दौरान लालाराम ने मनोज पर ईटों से प्रहार कर घायल कर दिया था। पीपल के पेड़ के नीचे बेसुध पड़े मनोज को उनकी मां सुदामा देवी ने अस्पताल में भर्ती कराया। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद मनोज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था।

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पीलीभीत में भी सुधार न होने पर डाक्टर ने उन्हें बरेली रेफर कर दिया। परिजनों ने मनोज को बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मनोज की मां सुदामा देवी की ओर से इस मामले में अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सोमवार को पुलिस ने आरोपी लालाराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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