Pilibhit News: पेड़ पर फंदे से लटका मिला बीएससी के छात्र का शव
Pilibhit News: बरखेड़ा के गांव भैसहा ग्वालपुर में 22 वर्षीय कपिल वर्मा का शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला। वह दिन में घर से गायब था और परिवार ने उसकी तलाश की। शव के पास कीटनाशक की शीशी और मोबाइल फोन मिला। पुलिस प्राथमिक जांच में इसे आत्महत्या का मामला मान रही है।
Pilibhit News: बरखेड़ा। क्षेत्र के गांव भैसहा ग्वालपुर में शुक्रवार शाम खेत में यूकिलिप्टस के पेड़ से 22 वर्षीय युवक का शव प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटका मिला। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव निवासी पातीराम के खेत में 22 वर्षीय कपिल वर्मा पुत्र रामस्वरूप वर्मा का शव पेड़ से लटकता मिला। मृतक के पिता ने बताया कि कपिल शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे से घर से लापता था। काफी तलाश के बाद शाम लगभग चार बजे छोटे भाई संजीव खेत की ओर पहुंचा, जहां घर से करीब 500 मीटर दूर उसने कपिल का शव पेड़ से लटका देखा।
यह दृश्य देखकर वह चीखते हुए घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। जवान बेटे की मौत की खबर मिलते ही मां पार्वती समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिजनों के मुताबिक कपिल पढ़ाई में बेहद होनहार था। वह बी.फार्मा की डिग्री पूरी कर चुका था और वर्तमान में फर्रुखाबाद से बीएससी एग्रीकल्चर के अंतिम सत्र की पढ़ाई कर रहा था। चार भाइयों में सबसे छोटे कपिल के दो बड़े भाई अभिषेक और सुशील भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं, जबकि तीसरा भाई संजीव खेती करता है। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान मृतक के नेकर से कीटनाशक दवा की एक शीशी और मोबाइल फोन बरामद हुआ। सीओ बीसलपुर राहुल पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
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