Pilibhit News: लापता युवक का तालाब में मिला शव

Pilibhit News: गजरौला में 22 वर्षीय अमित कुमार का शव एक तालाब में मिला। शनिवार को खाद डालने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तलाश शुरू की थी। एक अन्य युवक, सुनील कुमार, भी तालाब में मिला, जिनकी मौत का कारण जांच में है।

Pilibhit News: गजरौला। लापता युवक का शव गजरौला के एक तलाब में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची गजरौला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवया है। युवक शनिवार सुबह घर से खेत पर खाद डालने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी।

सुहास गांव का युवक थाना गजरौला क्षेत्र के गांव सुहास निवासी 22 वर्षीय अमित कुमार का शव रविवार सुबह गांव के बाहर स्थित तालाब में उतराता मिला। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। मृतक शनिवार सुबह करीब आठ बजे खेत में खाद लगाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, मगर उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद गजरौला थाने में उसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई।

तालाब में शव की खोज रविवार सुबह करीब सात बजे कुछ ग्रामीणों ने तालाब में एक युवक का शव उतराता देखा। जानकारी मिलने पर गजरौला थाना पुलिस मौके पर पहुँची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया। थानाप्रभारी गजरौला बृजवीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। अमित की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी शादी चार वर्ष पहले हुई थी और उसकी एक वर्ष की बेटी खुशी है। पति की अचानक मौत से पत्नी शीतल का रो-रोकर बुरा हाल है। वह पांच भाइयों में सबसे छोटा था।

तालाब में युवक का शव मिला, हड़कंप

पूरनपुर। थाना सेहरामऊ क्षेत्र के गांव कुर्रेया खुर्द निवासी सुनील कुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद का शनिवार की शाम घर में मामूली कहासुनी हो गई थी। उसके बाद सुनील को रेलवे क्रॉसिंग से आगे सड़क किनारे मौजूद तालाब की ओर जाते गांव के लोगों ने देखा। सुनील उसके बाद घर वापस नहीं लौटे। इसकी सूचना थाना सेहरामऊ पुलिस को दी। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शनिवार को तालाब में खोजबीन कराई लेकिन देर रात तक सुनील का पता नहीं चल सका। रविवार सुबह फिर तालाब में ग्रामीणों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुनील का शव बरामद हुआ। जानकारी लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के दो बेटे हैं। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि पैर फिसलने से सुनील की तालाब में डूबकर मौत होने की बात सामने आ रही है। जांच की जा रही है।

पांचवें दिन खीरी में नहर में मिला बिलसंडा के युवक का शव

बिलसंडा। नगर से सटे बंडा के मकसूदापुर की बड़ी नहर में पांच दिन पहले कूदे युवक का शव रविवार सुबह हरदोई से आगे खीरी जिले के उचौलिया थाना क्षेत्र में बड़ी नहर में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को कराया है। थाना बिलसंडा क्षेत्र के मोहल्ला हाथीखाना निवासी संजीव उर्फ मोनू गुप्ता ने 29 जुलाई को मकसुदापुर में बड़ी नहर में छलांग लगा दी थी। परिजनों के मुताबिक बीमारी के बाद से वह अवसाद में था। मोनू ने बुधवार को एक पुराना ई रिक्शा खरीदा था। वुधवार शाम के वक्त मोनू ई रिक्शा लेकर घर से बंडा की ओर गए। मकसूदापुर पुल के बीचोबीच उन्होंने रिक्शा खड़ा किया और नहर में छलांग लगा दी थी। शाहजहांपुर एनडीआरएफ टीम चार दिनों से युवक की तलाश में जुटी थी। रविवार को शव मिलने की सूचना पर परिजन भी पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को बिलसंडा ले आए।