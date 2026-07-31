Pilibhit News: जेंडर स्पेशलिस्ट ने बच्चों को बताए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर
Pilibhit News: पीलीभीत में उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीपुरा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जेंडर स्पेशलिस्ट अजीत सिंह और श्रीकांत ने छात्राओं को महिला कल्याण योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए।
Pilibhit News: पीलीभीत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और डीएम के निर्देश पर उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीपुरा में जागरुकता कार्यक्रम किया गया। हब फार वूमेन एंपावरमेंट से जेंडर स्पेशलिस्ट अजीत सिंह और श्रीकांत ने छात्राओं को महिला कल्याण विभाग की संचालित विभागीय योजनाओं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना व सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानकारी दी। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, 181, 112, 1076 एवं 1090 के बारे में बताया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक, शिक्षक और बच्चे उपस्थित रहे।
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