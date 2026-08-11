Pilibhit News: पति से विवाद के बाद बीसलपुर में महिला टावर पर चढ़ी
Pilibhit News: पीलीभीत। बीसलपुर नगर में एक महिला द्वारा मोबाइल टावर पर चढ़ जाने से अफरा-तफरी मचमोहल्ला दुर्गा प्रसाद का है। यहां रहने वाली मनीषा मौर्य पुत्री पूरनलाल
Pilibhit News: पीलीभीत। बीसलपुर नगर में एक महिला द्वारा मोबाइल टावर पर चढ़ जाने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर तहसील और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार मामला बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद का है। यहां रहने वाली मनीषा मौर्य पुत्री पूरनलाल का अपने पति धर्मेंद्र निवासी करेली से कहासुनी के बाद विवाद हो गया। नाराज होकर मनीषा अचानक घर के पास स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गई। जानकारी के मुताबिक मनीषा ने दो साल पहले परिजनों की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था। वर्तमान में वह अपने पति और ससुरालियों से नाराज चल रही थी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व टीम मौके पर पहुंची। काफी देर तक चले प्रयास के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद इलाके में खलबली मच गई। पुलिस ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।