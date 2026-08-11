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Pilibhit News: पति से विवाद के बाद बीसलपुर में महिला टावर पर चढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत। बीसलपुर नगर में एक महिला द्वारा मोबाइल टावर पर चढ़ जाने से अफरा-तफरी मचमोहल्ला दुर्गा प्रसाद का है। यहां रहने वाली मनीषा मौर्य पुत्री पूरनलाल

पति से विवाद के बाद बीसलपुर में महिला टावर पर चढ़ी
पति से विवाद के बाद बीसलपुर में महिला टावर पर चढ़ी

Pilibhit News: पीलीभीत। बीसलपुर नगर में एक महिला द्वारा मोबाइल टावर पर चढ़ जाने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर तहसील और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार मामला बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद का है। यहां रहने वाली मनीषा मौर्य पुत्री पूरनलाल का अपने पति धर्मेंद्र निवासी करेली से कहासुनी के बाद विवाद हो गया। नाराज होकर मनीषा अचानक घर के पास स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गई। जानकारी के मुताबिक मनीषा ने दो साल पहले परिजनों की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था। वर्तमान में वह अपने पति और ससुरालियों से नाराज चल रही थी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व टीम मौके पर पहुंची। काफी देर तक चले प्रयास के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद इलाके में खलबली मच गई। पुलिस ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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