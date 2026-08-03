Pilibhit News: प्रेमी के साथ मिलकर रची थी पति की हत्या की साजिश

Pilibhit News: कलीनगर। कोल्डड्रिंक में नशा देकर बेहोश करने के बाद पति का गला घोंटकर हत्या करने वाली आरोपी महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची थी। प्रेमी के कहने पर ही उसने कोल्ड ड्रिंक में पति को अधिक मात्रा में नींद की गोलियां दी थीं। उसके बाद छुटकारा पाने के लिए उसने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी महिला के प्रेमी का नाम भी मुख्य षड्यंत्रकर्ता के रूप में शामिल किया है। रविवार को पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना माधोटांडा के गांव लोहरपुरी फुलहर के रहने वाले उमाशंकर की पत्नी ममता ने शुक्रवार रात अपने पति उमाशंकर को पहले कोल्डड्रिंक में नशीली गोलियां देकर बेहोश किया। इसके बाद अपनी ही साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आरोपी महिला ममता के खिलाफ पुलिस ने बेटे विवेक उर्फ विकास की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। रविवार को पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 4 वर्ष पहले ममता पति के साथ गुजरात गई थी। जहां उसकी मुलाकात नकुम भावेश नाम के युवक से हु। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इसकी जानकारी उमाशंकर को हो गई थी। वह लगातार इसका विरोध कर रहा था। इसके बावजूद ममता प्रेमी नकुम भावेश से फोन पर बात करती थी। प्रेमी से बात करने के दौरान वह पति से छुटकारा दिलाने की बात करती थी। कुछ समय पहले नकुम भावेश ममता से मिलने के लिए पूरनपुर आया था। शुक्रवार रात उमाशंकर का पत्नी ममता से उसके अवैध संबंधों को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी ममता देवी ने प्रेमी नकुम भावेश से फोन पर पति को रास्ते से हटाने की बात कही। प्रेमी नकुम भावेश ने ही ममता को 15 से 20 नींद की गोलियां मिलाकर उमाशंकर को देने के लिए कहा। इसके बाद ही ममता ने कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी थीं। पीने के बाद उमाशंकर गहरी नींद में सो गए। ममता ने रात लगभग एक बजे उमाशंकर की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। उमाशंकर की आवाज बाहर न निकल सके। इसके लिए ममता ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उमाशंकर की हत्या में अब तक हुई जांच के बाद षड्यंत्र बनाने वाले में आरोपी ममता के प्रेमी नकुम भावेश का नाम भी शामिल किया है। रविवार को पुलिस ने आरोपी ममता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक अशोक पाल ने बताया कि आरोपी महिला को जेल भेजकर प्रेमी की तलाश की जा रही है。