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Pilibhit News: मुड़िया में कुत्ते ने तीन लोगो को काटकर किया जख्मी, हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बिलसंडा के मुड़िया बिलहरा गांव में एक हिंसक कुत्ते ने शुक्रवार रात तीन लोगों को काटकर घायल कर दिया। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया और एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई गई। ग्रामीणों के अनुसार, घटना तब हुई जब लोग रात में खेतों की रखवाली कर रहे थे।

Pilibhit News: मुड़िया में कुत्ते ने तीन लोगो को काटकर किया जख्मी, हड़कंप

Pilibhit News: बिलसंडा। मुड़िया बिलहरा गांव में शुक्रवार देर रात हिंसक कुत्ते ने तीन लोगों को काटकर घायल कर दिया। जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। रात में घायलों को सीएचसी में परिजनों ने भर्ती कराया। एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई गई है।ग्रामीणों ने बताया कि रात को खाना खाने के बाद लोग खेतों की रखवाली के लिये निकले थे। पहले गांव के मोहम्मद कलीम को कुत्ते ने काटा। बाद में गांव के ही गजाधर जोकि परचून की दुकान से सामान लेने गए थे, उन्हें भी काट लिया। इसके बाद गांव के ही रियाज अहमद भी घर से बाहर निकलते ही कुत्ते ने उनको काट कर घायल कर दिया ।

तीनों घायलों को बिलसंडा के सरकारी अस्पताल लाया गया। सभी को वैक्सीन लगाई गई है।

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