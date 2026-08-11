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Pilibhit News: दो पक्षों में मारपीट, क्रास रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत के अमरिया थाने में बाबूराम ने 8 अगस्त को प्रेम, बब्लू और अनुपम के खिलाफ गालीगलौज और पिटाई की शिकायत की। इसी दिन, भारत सिंह ने भी बाबूराम के खिलाफ प्रतिवाद किया, जिसमें गालीगलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस रिपोर्ट दर्ज की है।

Pilibhit News: दो पक्षों में मारपीट, क्रास रिपोर्ट दर्ज

Pilibhit News: पीलीभीत। थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम भूडाकैमोर निवासी बाबूराम पुत्र सेवाराम ने थाना अमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि आठ अगस्त को सुबह दस बजे थाना न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम सडा निवासी प्रेम उसके भाई बब्लू और अनुपम ने पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ गालीगलौज की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। जिससे वह घायल हो गया। दूसरे पक्ष के भारत सिंह ने थाना अमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि आठ अगस्त को सुबह दस बजे थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम भूडा कैमोर निवासी बाबूराम ने उसके साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट की, विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रास रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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