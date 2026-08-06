Pilibhit News: रुपयों के लेनदेन को लेकर मारपीट, रिपोर्ट दर्ज
Pilibhit News: पीलीभीत में रामचंद्र ने थाना अमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें कहा गया है कि 4 अगस्त को गांव में उसके और अर्जुन तथा उसके पिता के बीच रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपियों ने गाली-गलौज और मारपीट की, बाद में जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Pilibhit News: पीलीभीत। थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम कैंचूटांडा निवासी रामचंद्र पुत्र लालाराम ने थाना अमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि 4 अगस्त को दोपहर तीन बजे गांव के ही अर्जुन और उसके पिता छेदालाल से उसका रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। जिस पर आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की। आसपास के लोगों के एकत्र हो जाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल कर करवाकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।