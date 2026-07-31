Pilibhit News: महिला से मारपीट, रिपोर्ट दर्ज
Pilibhit News: पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र में पंकज कुमारी के साथ गांव के चार लोगों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। घटना 27 जुलाई को हुई, जहां आरोपी ससुराल पक्ष के लोग हैं और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। घायल महिला का मेडिकल करवा कर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।
Pilibhit News: पीलीभीत। थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम गायबोझ निवासी पंकज कुमारी ने थाना अमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उसके साथ गांव के गजेंद्र पाल, देवेंद्र कुमार, चेतराम और अनीता देवी ने गालीगलौज करते हुए मारपीट की। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। आरोपी उसकी ससुराल पक्ष के लोग हैं। घटना 27 जुलाई की शाम सात बजे हुई। आसपास के लोगों ने किसी तरह से उसको बचाया। पुलिस ने घायल महिला का मेडिकल कराकर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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