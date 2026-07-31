Pilibhit News: रुपयों के लेनदेन को लेकर दो समुदाय के लोगों में जमकर मारपीट

Pilibhit News: पूरनपुर। रूपयों के लेनदेन को लेकर दो समुदाय के लोगों में जमकर मारपीट हुई। इसमें कई लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति ने कमरे में बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया। मारपीट के बाद पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से बलवा सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र के गांव हरीपुरा जटपुरा के रहने वाले तजेंद्र पल सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह वह अपने घर से रिफाकत के कबड़खाने गए। उन्होंने वहां रूपयों के लेनदेन को लेकर रिफाकत से बातचीत की।

आरोप है रिफाकत उन्हें कबाड़खाने में बने कमरे में ले गया। वहां पहले से 10 -12 लोग मौजूद थे। सभी के हाथ में लाठी डंडे थे। आरोप है रिफाकत, शहादत, अशफाक और मौजूद अन्य लोगों ने तजेंद्र के हाथ पैर बांधकर कमरे में बंधक बना लिया। उसके बाद गाली गलौज करते हुए मारपीट की। आरोपियों ने तजेंद्र को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा। पिटाई से वह घायल हो गए। पुलिस ने तजेंद्र पाल सिंह की तहरीर पर रिफाकत पुत्र शहादत, शहादत, अशफाक और सात अज्ञात के खिलाफ बलवा सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष के रिफाकत हुसैन पुत्र शहादत निवासी लाइन पार साहूकारा ने बताया कि उनका तजेंद्र पाल सिंह से 16 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन का सौदा हुआ था। रिफाकत ने दो लाख 88 हजार रुपए उनके खाते में डाल दिए। आरोप है काफी समय बीत जाने के बाद भी तजेंद्र ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। जब रिफाकत ने तजेंद्र पाल सिंह से रजिस्ट्री कराने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। आरोप है 20 जुलाई को तजेंद्र पाल पांच अज्ञात लोगों के साथ रिफाकत की दुकान में घुस आया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। बमुश्किल लोगों ने बीच बचाव किया। रिफाकत की तहरीर पर तेजिंदर पाल सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह और पांच अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाल पवन कुमार पांडे ने बताया कि मामले में क्रॉस रिपोर्ट दर्ज की गई है। कई आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है।