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Pilibhit News: पुरानी रंजिश में मारपीट, दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत के ग्राम रूपपुर कृपा में विजयपाल ने गजरौला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। एक अगस्त को गांव के रवि, महेश, कांती और हेमा ने विजयपाल और उसके भाई के साथ मारपीट की और धमकी दी। आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश होने की वजह से यह घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Pilibhit News: पुरानी रंजिश में मारपीट, दो घायल

Pilibhit News: पीलीभीत। थाना सुनगढी क्षे़त्र के ग्राम रूपपुर कृपा निवासी विजयपाल ने थाना गजरौला में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि एक अगस्त को शाम के समय गांव के रवि, महेश, कांती और हेमा ने उसके और उसके भाई के साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट की, आसपास के लोगों के एकत्र हो जाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। आरोपियों से उसकी पुरानी रंजिश चल रही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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