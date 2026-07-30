Pilibhit News: क्षेत्र पंचायत सदस्य और उसके भाई के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा
Pilibhit News: पूरनपुर में एक महिला के साथ बीडीसी सदस्य प्रेमानंद और उसके भाई विवेक ने मारपीट और छेड़छाड़ की। महिला ने आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन सदस्य ने पैसों की मांग की और नाम कटवा दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Pilibhit News: पूरनपुर। आवास सूची से नाम करने की एसडीएम से करने पर बीडीसी सदस्य और उसके भाई ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की और छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने बीडीसी सदस्य और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना हजारा क्षेत्र के गांव की निवासी महिला ने बताया कि आग लगने से उसका घर जल गया था। उसने क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रेमानंद से आवास दिलाने की मांग की। आरोप है क्षेत्र पंचायत सदस्य ने महिला से आवास के नाम पर पांच हजार रुपए मांगे। रुपए न देने पर उसने आवास सूची से महिला का नाम कटवा दिया।
महिला ने इसकी शिकायत एसडीएम से की। आरोप है इस पर क्षेत्र पंचायत सदस्य ने घर में घुसकर महिला के साथ गाली गलौज करते हुए छेड़छाड़ की और उसके कपड़े फाड़ दिए। अपने भाई विवेक के साथ मिलकर महिला की पिटाई भी लगा दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर बीसीसी सदस्य प्रेमानंद और उसके भाई विवेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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