Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: भू-कटान पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: हजारा गांव के ग्रामीणों ने ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी के कटान के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने तत्काल सुरक्षा कार्य शुरू कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि समय पर कार्रवाई न होने पर आसपास के गांवों को खतरा हो सकता है। पहले भी कटान से किसानों को नुकसान हुआ था।

Pilibhit News: भू-कटान पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, किया प्रदर्शन

Pilibhit News: हजारा। ट्रांस शारदा क्षेत्र के हजारा गांव में शारदा नदी के बढ़ते कटान को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे एकत्र हुए और प्रदर्शन कर कटान रोकने के लिए तत्काल सुरक्षा कार्य शुरू कराने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आसपास के कई गांवों पर बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पिछले वर्ष भी शारदा नदी के कटान से किसानों की कृषि भूमि और फसल का भारी नुकसान हुआ था। उस समय भी स्थायी सुरक्षा कार्य की मांग उठाई गई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका।

ये भी पढ़ें:Pilibhit News: 50 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शारदा नदी में समाई, पत्र भेजा

अब एक बार फिर कटान तेज होने से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र में तत्काल कटानरोधी कार्य शुरू कराने, स्थायी सुरक्षा इंतजाम करने तथा किसानों को राहत दिलाने की मांग की। प्रदर्शन में राकेश यादव, ग्राम पंचायत सदस्य परमात्मा, रामचंद्र लाल, राधेश्याम, रामलखन, रामकिशोर, रजनीश कुशवाहा, लक्ष्मण, पुतूलाल, हरसुवरन लाल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Sharda River

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।