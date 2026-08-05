Pilibhit News: भू-कटान पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, किया प्रदर्शन
Pilibhit News: हजारा गांव के ग्रामीणों ने ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी के कटान के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने तत्काल सुरक्षा कार्य शुरू कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि समय पर कार्रवाई न होने पर आसपास के गांवों को खतरा हो सकता है। पहले भी कटान से किसानों को नुकसान हुआ था।
Pilibhit News: हजारा। ट्रांस शारदा क्षेत्र के हजारा गांव में शारदा नदी के बढ़ते कटान को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे एकत्र हुए और प्रदर्शन कर कटान रोकने के लिए तत्काल सुरक्षा कार्य शुरू कराने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आसपास के कई गांवों पर बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पिछले वर्ष भी शारदा नदी के कटान से किसानों की कृषि भूमि और फसल का भारी नुकसान हुआ था। उस समय भी स्थायी सुरक्षा कार्य की मांग उठाई गई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका।
अब एक बार फिर कटान तेज होने से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र में तत्काल कटानरोधी कार्य शुरू कराने, स्थायी सुरक्षा इंतजाम करने तथा किसानों को राहत दिलाने की मांग की। प्रदर्शन में राकेश यादव, ग्राम पंचायत सदस्य परमात्मा, रामचंद्र लाल, राधेश्याम, रामलखन, रामकिशोर, रजनीश कुशवाहा, लक्ष्मण, पुतूलाल, हरसुवरन लाल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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