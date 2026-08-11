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Pilibhit News: ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवासों के लिए दिया धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: गांव देवहा में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवासों की मांग को लेकर ब्लाक कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने बीडीओ को ज्ञापन देकर आवास देने की मांग की। 2024 में हुए सर्वे में छप्परपोश घरों वाले लोगों का नाम आवास सूची में शामिल किया गया था, लेकिन फिर से हटा दिया गया।

Pilibhit News: ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवासों के लिए दिया धरना

Pilibhit News: बीसलपुर। गांव देवहा में प्रधानमंत्री आवासों की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ब्लाक कार्यालय पर धरना दिया। बीडीओ को ज्ञापन देकर आवास दिए जाने की मांग की। ग्राम पंचायत अहिरवाड़ा के गांव दुवहा में प्रधानमंत्री आवास का सर्वे 2024 में किया गया था। छप्परपोश घरों व पन्नी डालकर रहने वाले लोगों का नाम आवास सूची में शामिल किया गया, लेकिन नाम सूची से हटा दिया गया। जिससे ग्रामीण आवासों से बंचित रह गए। जिसके विरोध में ग्रामीणों ने ब्लाक कार्यालय पर धरना दिया। बीडीओ सर्वेश कुमार को ज्ञापन देकर पात्रों को आवास दिलाए जाने की मांग की। धरना देने वालों में शांती देवी, गुड्डी देवी, चंपा देवी, रामप्यारी, सावित्री देवी, बलवीर आदि शामिल थे।

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