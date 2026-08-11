Pilibhit News: ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवासों के लिए दिया धरना
Pilibhit News: गांव देवहा में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवासों की मांग को लेकर ब्लाक कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने बीडीओ को ज्ञापन देकर आवास देने की मांग की। 2024 में हुए सर्वे में छप्परपोश घरों वाले लोगों का नाम आवास सूची में शामिल किया गया था, लेकिन फिर से हटा दिया गया।
Pilibhit News: बीसलपुर। गांव देवहा में प्रधानमंत्री आवासों की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ब्लाक कार्यालय पर धरना दिया। बीडीओ को ज्ञापन देकर आवास दिए जाने की मांग की। ग्राम पंचायत अहिरवाड़ा के गांव दुवहा में प्रधानमंत्री आवास का सर्वे 2024 में किया गया था। छप्परपोश घरों व पन्नी डालकर रहने वाले लोगों का नाम आवास सूची में शामिल किया गया, लेकिन नाम सूची से हटा दिया गया। जिससे ग्रामीण आवासों से बंचित रह गए। जिसके विरोध में ग्रामीणों ने ब्लाक कार्यालय पर धरना दिया। बीडीओ सर्वेश कुमार को ज्ञापन देकर पात्रों को आवास दिलाए जाने की मांग की। धरना देने वालों में शांती देवी, गुड्डी देवी, चंपा देवी, रामप्यारी, सावित्री देवी, बलवीर आदि शामिल थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।