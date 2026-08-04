Pilibhit News: चलतुआ गांव में सत्यापन करने पहुंचे राजस्व और वन अधिकारी
Pilibhit News: पूरनपुर के चलतुआ गांव को प्रशासन विस्थापित करेगा। ग्रामीणों को मुआवजा राशि और जमीन देने का विकल्प दिया गया है। नायब तहसीलदार और वन विभाग के अधिकारी फॉर्मों का सत्यापन करने पहुंचे। ग्रामीणों को 15 दिन का समय और दिया गया है।
Pilibhit News: पूरनपुर। मैलानी के जंगल में बसे चलतुआ गांव को प्रशासन विस्थापित किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीणों से आवेदन मांगे गए हैं। ग्रामीणों को मुआवजा धनराशि और जमीन चुनने का विकल्प दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा जमा किए गए फार्मो का सत्यापन करने के लिए सोमवार को नायब तहसीलदार और वन विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे। उन्होंने बैठक कर फार्मों का सत्यापन किया। ग्रामीणों को फार्म जमा करने के लिए 15 दिन का समय और दिया गया है। तहसील क्षेत्र का गांव चलतुआ जनपद लखीमपुर खीरी के मैलानी रेंज के जंगल की किशनपुर सेंचुरी में बसा है। घने जंगल में बसे इस गांव को ग्रामीण और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विस्थापित किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से प्रशासन ग्रामीणों को विस्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके लिए ग्रामीणों को मुआवजा देने की बात कही गई है। कुछ ग्रामीणों ने जमीन के बदले जमीन लेने की मांग रखी। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से मुआवजा और जमीन के इच्छुक ग्रामीणों से आवेदन करने के लिए कहा था। इसके लिए चलतुआ हुआ गांव के 300 ग्रामीणों ने वन विभाग को आवेदन भर के दिए थे। सोमवार को नायब तहसीलदार अभिषेक त्रिपाठी अपनी टीम के साथ चलतुआ गांव पहुंचे। इस दौरान मैलानी रेंजर साजिद हसन आदि अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने गांव के कंपोजिट स्कूल में फॉर्म को सत्यापन के लिए बैठक की। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने आवेदन के अनुसार तैयार की गई सूची ग्रामीणों को पढ़कर सुनाई। सत्यापन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने अपना मन बदल दिया। उन्होंने मुआवजा की जगह जमीन देने की मांग की। इस असमंजस को दूर करने के लिए ग्रामीणों को 15 दिन का समय और दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वह विस्थापित होने के लिए मुआवजे के रूप में क्या लेना चाहते हैं। इसके बारे में अपनी स्पष्ट राय बताएं। सूची तैयार करने के बाद प्रशासन ग्रामीणों को विस्थापित करने का कार्य शुरू करेगा.
फर्मों के सत्यापन के लिए बैठक
फर्मों के सत्यापन के लिए गांव में बैठक की गई। जमीन और मुआवजा में एक विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। तीन-चार दिन के बाद गांव में इसको लेकर फिर बैठक होगी.
- अभिषेक त्रिपाठी, नायब तहसीलदार
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