Pilibhit News: कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों किया स्वागत
Pilibhit News: बिलसंडा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने नए पदाधिकारियों का स्वागत किया। जिला सहसंयोजक विकास शर्मा और जिला विशेष संपर्क प्रमुख रवि शर्मा को पटका पहनाकर और पुष्पमाला डालकर सम्मानित किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और हिंदू समाज की सेवा का संकल्प लिया।
Pilibhit News: बिलसंडा । विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने नवीन दायित्व मिले पदाधिकारियों का स्वागत किया। नवीन दायित्व प्राप्त में जिला सहसंयोजक विकास शर्मा एवं जिला विशेष संपर्क प्रमुख रवि शर्मा को नई ज़िम्मेदारी मिलने पर उनको कार्यकर्ताओं द्वारा पटका पहनाकर एवं पुष्पमाला डालकर जोरदार स्वागत किया गया।नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और हिंदू समाज की सेवा का संकल्प लिया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष नवनीत मिश्रा,नीलकमल सैनी, सौरव सक्सेना, वागेश शुक्ला, कृष्ण प्रताप सिंह, वीरेश अवस्थी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।