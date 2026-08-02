Pilibhit News: सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी
Pilibhit News: विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पप्पू यादव का पुतला जलाया और सदबुद्धि हवन किया। उन्होंने सनातन संस्कृति के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन किया और भगवा वस्त्र के सम्मान का संकल्प लिया। प्रदर्शन में संत समाज और स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने की शपथ ली।
Pilibhit News: विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सदबुद्धि हवन कर बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन किया। संत समाज, विहिप और बजरंग दल ने हवन करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और सनातन का अपमान नहीं बर्दाश्त करने की हुंकार भरी। गैस चौराहा पर रविवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संत समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ने एकत्र होकर सनातन संस्कृति के सम्मान के समर्थन में प्रदर्शन किया। पुतला दहन, सदबुद्धि हवन के माध्यम से उन्होंने भगवा वस्त्र के सम्मान और सनातन परंपराओं की रक्षा का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि भगवा वस्त्र केवल एक परिधान नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, राष्ट्रभक्ति और सनातन संस्कृति की अमूल्य पहचान है।
उन्होंने कहा कि संत समाज के सम्मान से जुड़े किसी भी विषय पर समाज हमेशा सजग रहेगा और किसी भी प्रकार की कथित अपमानजनक टिप्पणी का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री प्रवीन मोहन ने कहा कि सनातन धर्म और संत समाज के सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। पप्पू यादव की तुरंत गिरफ्तारी और कानूनी कार्यवाही हो। गैस चौराहा पर विरोध प्रदर्शन में संत, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में सनातन संस्कृति के सम्मान, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। जिला मंत्री प्रवीन मोहन, परविंदर, संगम, आशुतोष शर्मा, प्रीतम शर्मा, परमजीत कौर, श्रीपाल वर्मा, महेश पाठक,राहुल यादव, अमित शर्मा, ऋषि कन्नौजिया,आशीष दीक्षित,चेतन गंगवार, इंद्रेश चौहन,राजनी देवी आदि रहे।
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