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Pilibhit News: देश के युवा महापुरुषों के त्याग से प्रेरणा लें: हेमलता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: प्रतियोगिता में भाग लेते छात्राएं।देश के युवा महापुरुषों के त्याग से प्रेरणा लें: हेमलता देश के युवा महापुरुषों के त्याग से प्रेरणा लें: हेमलता देश के

Pilibhit News: देश के युवा महापुरुषों के त्याग से प्रेरणा लें: हेमलता

Pilibhit News: बीसलपुर। डिग्री कालेज में आयोजित की गई वंदेमातरम सुलेखन प्रतियोगिता में सृष्टि गुप्ता बीए प्रथम की छात्रा ने प्रथम स्थान एवं अनामिका गुप्ता बीए ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वंदेमातरम 150 स्मरणोत्सव केंद्र सरकार के आदेशानुसार वर्षपर्यंत आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है। इस सुलेखन प्रतियोगिता का आयोजन कार्यक्रम की संयोजक डॉ.रजत गंगवार ने किया। प्राचार्य डॉ. हेमलता ने विजयी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं।

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