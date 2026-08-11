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Pilibhit News: शिव मंदिर की गली में गंदगी डाली, पुलिस पहुंची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: जहानाबाद में मोहल्ला विलई के शिव मंदिर की गली में कुछ शरारती तत्वों ने गंदगी फेंकने की कोशिश की। प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह ने मौके पर पहुंचकर सफाई कराई ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सावन के सोमवार को मंदिरों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

Pilibhit News: शिव मंदिर की गली में गंदगी डाली, पुलिस पहुंची

Pilibhit News: जहानाबाद। नगर पंचायत के मोहल्ला विलई स्थित शिव मंदिर को जाने वाली गली में शरारती तत्वों द्वारा गंदगी फेंककर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने तत्काल नगर पंचायत कर्मचारियों को बुलाकर पूरी गली की साफ-सफाई कराई। सावन के सोमवार को मंदिर में पूजा-अर्चना से पहले गली की सफाई करा दी गई, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि सावन के सोमवार को मंदिरों पर पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर और आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है।

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