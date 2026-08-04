Pilibhit News: वाल्मीकि समाज का शोषण किए जाने का आरोप

Pilibhit News: पूरनपुर। सफाई कर्मचारी संघ ने नगर पालिका कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि नगर पालिका में वाल्मीकि समाज के लोगों का शोषण किया जा रहा है। हटाए गए कर्मचारियों को आश्वासन के बाद भी नहीं लगाया गया। नए लोगों की भर्ती में समाज के लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। भर्ती किए गए नए लोगों का ब्यौरा मांगते हुए सभी समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की। सोमवार को उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को संबोधित ज्ञापन कार्यालय में देकर कहा कि नगर पालिका में स्थाई, अस्थाई और संविदा पर तैनात वाल्मीकि समाज के लोगों का शोषण किया जा रहा है।