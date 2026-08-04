Pilibhit News: वाल्मीकि समाज का शोषण किए जाने का आरोप
Pilibhit News: पूरनपुर के सफाई कर्मचारी संघ ने नगर पालिका कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों के शोषण का आरोप लगाया। हटाए गए कर्मचारियों को पुनः नहीं नियुक्त किया गया और नए भर्ती में उनकी अनदेखी की गई। संघ ने सभी समस्याओं का समाधान करने की मांग की।
Pilibhit News: पूरनपुर। सफाई कर्मचारी संघ ने नगर पालिका कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि नगर पालिका में वाल्मीकि समाज के लोगों का शोषण किया जा रहा है। हटाए गए कर्मचारियों को आश्वासन के बाद भी नहीं लगाया गया। नए लोगों की भर्ती में समाज के लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। भर्ती किए गए नए लोगों का ब्यौरा मांगते हुए सभी समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की। सोमवार को उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को संबोधित ज्ञापन कार्यालय में देकर कहा कि नगर पालिका में स्थाई, अस्थाई और संविदा पर तैनात वाल्मीकि समाज के लोगों का शोषण किया जा रहा है।
नगर पालिका से वाल्मीकि समाज के दस कर्मचारियों को एक साल पहले हटाने के बाद उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। आश्वासन के बाद भी उन कर्मचारियों को दोबारा नहीं लगाया गया। पदाधिकारियों ने नगर पालिका में पिछले दो वर्षों में अस्थाई और संविदा पर भर्ती किए गए लोगों की जानकारी देने को कहा गया। ज्ञापन में बाल्मिक समाज के बेरोजगार लोगों को लगाने की मांग की गई। इस दौरान संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। ईओ एजाज अहमद ने बताया कि अरोप गलत है। ठेकेदार के द्वारा नाला सफाई के लिए लोगों को लगाया गया था। उन्हें ठेकेदार ने ही हटाया।
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