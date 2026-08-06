Pilibhit News: इफको और एचयूआरएल की यूरिया की रैक पहुंची

Pilibhit News: पीलीभीत। कृषि विभाग की ओर से किसानों को सुविधा देने के लिए यूरिया की रैक मंगा ली है, जो प्राप्त हो गई। रैक की यूरिया खाद को जिले की सहकारी समितियों को भेजा रहा है, जिससे किसानों को समय से खाद मिल सके। उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान में खरीफ फसलों में किसानों द्वारा उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है। जिले में पांच अगस्त तक यूरिया 20804 एमटी, डीएपी 5709 एमटी, एमओपी 390 एमटी, एनपीके 4234 एमटी, एसएसपी 8353 एमटी, उपलब्ध है। जिले को दो रैक यूरिया प्राप्त हो गई है, जिसमें इफको कम्पनी की कुल 2680 एमटी यूरिया तथा एचयूआरएल की 1228.50 एमटी यूरिया पीलीभीत रैक पाइण्ट पर पहुंच गई है। उसका उतार शुरू हो गया है। यूरिया समस्त सहकारी समितियों पर भेजी जा रही है। जिला कृषि अधिकारी विनीत कुमार ने रैक प्वाइंट पर पहुंचकर का खाद उतार का निरीक्षण किया। भंडारण भी देखा। उन्होंने बताया कि जिले के समस्त सहकारी समितियों ओर निजी उर्वरक केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि अपनी जोत के आधार पर फार्मर आईडी, फर्द एवं फसल के अनुसार उर्वरक की खरीद करें। पूर्व में समस्त उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य पर करने और उर्वरकों के साथ अन्य उत्पाद की टैंगिग न करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जिला कृषि अधिकारी ने रैक पाइन्ट, पीसीएफ, सहकारी समिति न्यूरिया पीलीभीत व प्राईवेट दुकानों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के समय पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध थे, जिसमें समस्त उर्वरक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री और उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग की जाती है, तो संबंधित उर्वरक विक्रेता का उर्वरक लाइसेंस निरस्त करते हुये उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में निहित प्रावधानों के तहत धारा 3/7 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी。