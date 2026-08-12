Pilibhit News: बरखेड़ा में निकाली गई तिरंगा रैली
Pilibhit News: बरखेड़ा में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत स्कूलों के छात्रों ने तिरंगा रैली निकाली। इसमें जनता इंटर कॉलेज, कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के छात्र शामिल हुए। नगर पंचायत के अध्यक्ष श्याम बिहारी भोजवाल ने रैली का नेतृत्व किया जो नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी।
Pilibhit News: बरखेड़ा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बरखेड़ा नगर के स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें कस्बे के जनता इंटर कॉलेज, कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सहित कई स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल रहे। नगर पंचायत के अध्यक्ष श्याम बिहारी भोजवाल और नगर पंचायत सभी सभासदों ने मिलकर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। तिरंगा यात्रा को नगर पंचायत के कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तिरंगा यात्रा नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः नगर पंचायत के कार्यालय पर समाप्त हुई। तिरंगा रैली में ममता भोजवाल , लेखाकार नफीस अहमद, सभासद रचना सक्सेना, मोहम्मद इलियास , श्रीपाल , नफीस , सहित समस्त स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए।
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