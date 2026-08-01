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Pilibhit News: तहसील परिसर से पेड़ काटने की जांच शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में ढहाए गए तहसील के पुराने भवन के पास अनुमति के बिना काटे गए पेड़ों की जांच शुरू कर दी गई है। अधिवक्ताओं के विरोध के बाद, वन विभाग ने जांच की और पुष्टि की कि केवल आम के पेड़ की टहनी काटी गई है। आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Pilibhit News: तहसील परिसर से पेड़ काटने की जांच शुरू

Pilibhit News: पूरनपुर। ढहाए गए तहसील के पुराने भवन के पास खड़े पेड़ बिना अनुमति काटने की जांच शुरू हो गई है। अधिवक्ताओं ने विरोध जताते हुए मामले की शिकायत की थी। जिसमें भवन ढहाने वाले ठेकेदार पर पेड़ काटने का आरोप लगाया गया है।

ये भी पढ़ें:Pilibhit News: अधिवक्ताओं ने पेड़ काटने का किया विरोध

जांच की शुरुआत

तहसील के पुराने भवन के नीलामी के बाद ढहा दिया गया। आसपास के भवनों को भी तोड़ा जा रहा है। भवनों के पास आम और अमरूद सहित कई पेड़ खड़े हैं। भवन को तोड़ने के दौरान गुरुवार शाम परिसर में खड़े आम और अमरूद के पेड़ बिना अनुमति काट दिए गए। जब इसकी जानकारी अधिवक्ताओं को लगी तो उनमें नाराजगी पनप गई।

विरोध और शिकायत

उन्होंने विरोध जताते हुए पेड़ों का कटान बंद करा दिया और मामले की शिकायत पुलिस और वन विभाग से की। वन विभाग ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शुक्रवार को सामाजिक वानिकी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। जिसमें पेड़ न काटे जाने की बात सामने आई।

कार्रवाई की जानकारी

सामाजिक वानिकी विभाग के रेंजर सोबरन लाल ने बताया कि शिकायत पर पेड़ों के कटान की जांच कराई गई। आम के पेड़ की टहनी काटी गई है। पेड़ नहीं काटा गया है। बिना अनुमति पेड़ काटने से मना कर दिया गया है। पेड़ काटने की जानकारी लगने पर कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पूरनपुर में किन पेड़ों को काटने की शिकायत की गई थी?
अधिवक्ताओं ने आम और अमरूद के पेड़ों को काटने की शिकायत की थी।
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